La France sortait alors de plusieurs mois de tensions sociales provoquées par la réforme des retraites voulue par M. Macron et le chef de l'Etat avait donné rendez-vous au 14 juillet pour un "premier bilan" des grands chantiers qui devaient être lancés pour clore ce chapitre.

Mercredi, les services de la présidence ont toutefois fait savoir que le chef de l'Etat ne prendrait pas la parole pour le 14 juillet et qu'il s'exprimerait "dans les prochains jours" sous une forme qui n'a pas encore été précisée.

L'"apaisement" voulu par Emmanuel Macron a été récemment mis à mal par les six nuits d'émeutes urbaines qui ont frappé le pays après la mort du jeune Nahel tué par un policier le 27 juin près de Paris lors d'un contrôle routier.

En France, la fête nationale est traditionnellement marquée par une interview du chef de l'Etat mais M. Macron ne s'est plié à ce rituel qu'à deux reprises depuis son arrivée au pouvoir en 2017.

Emmanuel Macron, qui est actuellement à Vilnius au sommet de l'Otan, sera lundi et mardi prochain à Bruxelles pour un autre sommet entre l'UE et la Communauté d'États latino-américains et caraïbes (Celac). Puis il devrait se rendre en Océanie pour un long déplacement à partir de samedi 22 juillet.