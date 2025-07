"La relation distordue que certains de nos alliés entretiennent avec le PYD/YPG porte atteinte à l'unité et à l'intégrité de l'alliance. Il n'y a aucune explication logique à ce fait. La lutte sans relâche contre le terrorisme est notre ligne rouge". Nous attendons maintenant une position claire et ferme de l’ensemble de nos alliés à cet égard, a déclaré mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors d'une conférence de presse à l'issue du sommet de l'OTAN qui s'est tenu à Vilnius, capitale de la Lituanie.

Concernant l'achat de F-16 aux États-Unis, la Turquie est "plus optimiste que jamais", a ajouté Erdogan.

Ankara a demandé à Washington 40 avions F-16 et des kits de modernisation en octobre 2021 et attend le feu vert du Congrès américain. Mais certains législateurs américains se sont opposés à cette vente, liant son approbation à la ratification de l'adhésion à l'OTAN de la Suède et de la Finlande.

A propos de l'incendie du Coran en Suède, le dirigeant turc a déclaré que s'attaquer aux valeurs sacrées des personnes ne relevait pas de la liberté d'expression, qualifiant cela de "barbarie, de primitivité et d'une sorte d'acte terroriste".

Les pays qui ont voté contre la résolution condamnant l’autodafé du Coran au Conseil des droits de l'homme des Nations unies "devraient reconsidérer" leur conception de la liberté et des droits de l'homme, a-t-il continué.

Mardi, le Royaume-Uni, les États-Unis et certains pays membres de l'Union européenne ont rejeté la condamnation de l’autodafé du Coran lors d'un débat d'urgence au Conseil des droits de l'homme des Nations unies à Genève, en raison du nombre croissant d'attaques contre le livre saint des musulmans.

La Grande Assemblée nationale turque “doit voter sur les protocoles d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Nos députés suivront de près cette question", a indiqué Erdogan à propos de la candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN.

"La Turquie a toujours soutenu la politique de la porte ouverte de l'OTAN. Nous n'avons jamais empêché l'adhésion d'un pays à l'alliance pour des raisons arbitraires" a-t-il ajouté.

Erdogan a également affirmé que la Suède va soutenir le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE.

Lundi, la Turquie a accepté de soumettre la ratification de la Suède au parlement. Le Secrétaire général de l'OTAN avait souligné que la coopération de la Suède avec Ankara dans la lutte contre le terrorisme se poursuivra au-delà de l'adhésion et que les deux pays ont convenu d'établir un nouveau pacte bilatéral en matière de sécurité.

Abordant également l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire, qui doit expirer le 17 juillet, le président turc a indiqué que l'Ukraine souhaitait prolonger l'accord et que les efforts se poursuivaient pour répondre aux "suggestions" proposées par la Russie.

"Si la Russie et l'Ukraine proposent ou acceptent une médiation, la Turquie l’acceptera volontiers", a déclaré M. Erdogan.