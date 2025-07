Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken doit rencontrer le plus haut responsable du Parti communiste chinois (PCC) pour la diplomatie, Wang Yi, en marge des discussions de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), selon le programme publié par le département d'Etat américain.

Mais une cyberattaque d'origine chinoise qui a ciblé mercredi le gouvernement américain mercredi risque de perturber la rencontre. Celle-ci visait en particulier des comptes de messagerie électronique d'un certain nombre d'agences fédérales et du département d'Etat, a indiqué le géant de l'informatique Microsoft.

La réunion de jeudi est la deuxième rencontre entre les deux diplomates en l'espace de quelques mois, après une visite de M. Blinken à Pékin en juin dans le but de désamorcer les tensions entre les deux puissances.

Lors de sa visite à Pékin le mois dernier, M. Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping ainsi que M. Wang, qui a la haute main sur la politique extérieure chinoise et a un rang hiérarchique supérieur au ministre des Affaires étrangères, Qin Gang.

Cette visite avait été saluée par les deux pays comme une réussite.

Wang Yi représente la Chine à Jakarta à la place de M. Gang, ce dernier s'étant retiré pour des "raisons de santé" selon son ministère.

Ces dernières semaines, les Etats-Unis et la Chine ont repris des contacts au plus haut niveau malgré de profonds désaccords et après des mois de tensions.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, s'est également rendue en Chine début juillet, où elle a été reçue par plusieurs hauts responsables du gouvernement dont le Premier ministre Li Qiang, et n'a cessé de plaider pour davantage d'échanges et de collaborations entre les deux pays.

L'émissaire américain pour le climat, John Kerry, doit se rendre à son tour à Pékin de dimanche à mercredi.

"Coexistence pacifique" ?

Malgré ces déplacements marquant une volonté de l'administration Biden de stabiliser des relations bilatérales tendues, Washington n'a toujours pas atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir la reprise du dialogue avec l'armée chinoise, considérée comme essentielle pour éviter les scénarios les plus pessimistes.

Les deux pays continuent de croiser le fer, notamment concernant l'île démocratique autonome de Taïwan, que Pékin considère comme une partie de son territoire, ou des revendications territoriales chinoises en mer de Chine.

Ni Pékin ni Washington n'ont prédit de percées majeures dans la restauration de la diplomatie entre les deux pays, mais tous deux tentent d'établir des garde-fous pour leur rivalité croissante.

S'exprimant lors d'une récente intervention au think tank new-yorkais Council on Foreign Relations, M. Blinken a estimé qu'il n'y aurait pas de dénouement sur le court terme à la rivalité entre les deux pays.

"Il s'agit davantage de parvenir à une coexistence pacifique et peut-être un peu plus productive entre nous, car le fond du problème est le suivant : la Chine ne disparaît pas, nous ne disparaissons pas non plus, et nous devons donc, dans un premier temps, trouver un moyen de coexister et de coexister pacifiquement", a-t-il affirmé.

Mais des incidents continuent d'émailler les relations entre les deux géants.

Cette semaine, Microsoft a déclaré qu'un groupe de hackeurs chinois a accédé à près de 25 organisations américaines dans un but d'espionnage.

Le département d'État a déclaré avoir détecté une "activité anormale", mais s'est abstenu de blâmer publiquement la Chine, précisant qu'une enquête était en cours.

Mer de Chine, Birmanie

Washington et Pékin participeront tous deux à la réunion des ministres des Affaires étrangères du sommet de l'Asie de l'Est, qui réunira 18 pays à Jakarta jeudi.

Parmi les principaux sujets de discussion attendus lors des réunions de l'Asean figurent la mer de Chine méridionale, une route maritime majeure pour les chaînes d'approvisionnement de Tokyo et Séoul qui abrite en outre de précieux gisements de pétrole et de gaz.

Les puissances occidentales et asiatiques s'inquiètent de l'affirmation croissante de Pékin dans la région, où elle fait pression sur l'île démocratique autonome de Taïwan et où ses navires ont été impliqués dans plusieurs incidents avec des appareils d'autres pays.

L'Asean se réunira également avec les ministres des Affaires étrangères de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud.

Teuku Rezasyah, expert en relations internationales à l'université de Padjadjaran en Indonésie, a indiqué que les représentants aborderont également la crise en Birmanie, ravagée par des violences meurtrières depuis le coup d'Etat militaire qui a renversé le gouvernement d'Aung San Suu Kyi il y a plus de deux ans.

Le chef de la diplomatie thaïlandaise a déclaré mercredi avoir rencontré la cheffe de l'opposition birmane déchue la semaine dernière, sa première entrevue avec un diplomate étranger depuis sa détention après le coup d'Etat de 2021.