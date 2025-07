“La Turquie souhaite renforcer ses liens avec l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis (EAU)”, a déclaré le président Recep Tayyip Erdogan à l'orée d'une visite dans le Golfe prévue le 17 juillet.

Le président turc forme le voeu de voir cette visite couronnée de succès. “J'y ai envoyé mes ministres à l'avance. Ils ont visité l'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis. Nous aimerions renforcer davantage toutes sortes de relations", a déclaré mercredi le président turc à des journalistes, à son retour du sommet de l'OTAN qui s’est tenu à Vilnius.

M. Erdogan doit se rendre en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis du 17 au 19 juillet.

MM Cevdet Yilmaz et Mehmet Simsek, respectivement vice-président et ministre du Trésor et des Finances, se sont rendus au Qatar avant la visite du président Erdogan afin d’y discuter de coopération économique.

“Au cours de notre visite, nous aurons l'occasion de voir concrètement le soutien que ces pays apporteront à la Turquie”, a ajouté Erdogan.

M.Erdogan a affirmé que les pays du Golfe dans lesquels il entreprend de se rendre ont assuré lors de précédentes rencontres, être prêts à faire “des investissements importants en Turquie"à l’issue de pourparlers qui donneront des résultats positifs au cours de cette visite.