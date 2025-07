La police a arrêté cinq personnes soupçonnées d’appartenir à l’organisation terroriste Daech lors d'une opération antiterroriste dans le sud de la Turquie, ont indiqué vendredi des sources de sécurité.

Les équipes de police ont mené l'opération dans la province de Mersin pour arrêter six suspects impliqués dans des activités armées au sein du groupe terroriste et entretenant des liens avec des membres du groupe à l'étranger, indiquent des sources qui ont requis l'anonymat.

Au cours de l'opération, cinq suspects étrangers ont été arrêtés, et de nombreux outils et de matériel numérique ont été saisis, ont précisé les mêmes sources.

Le sixième suspect est toujours recherché, ont-elles ajouté.

L'opération, soutenue par des drones, a vu la participation d'un nombre important d'officiers de police et d’unités d’élite spécialisées dans ce genre d'opérations.

En 2013, la Turquie a été l'un des premiers pays à déclarer Daech comme organisation terroriste.

Depuis, le pays a été attaqué par le groupe terroriste à de multiples reprises, avec plus de 300 personnes tuées et des centaines d'autres blessées dans au moins 10 attentats-suicides, sept attentats à la bombe et quatre attaques armées.

En réponse, la Turquie a lancé des opérations antiterroristes sur son territoire et à l'étranger afin de prévenir de nouvelles attaques.