“Nous coopérerons avec la Turquie dans la lutte contre le terrorisme international. C'est important pour notre sécurité et celle de la Turquie", a confié Pal Johnson au journal suédois Aftonbladet.

Le ministre suédois a également évoqué le récent consensus entre la Turquie, la Suède et l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) lors du sommet tenu à Vilnius cette semaine en Lituanie.

Interrogé sur une éventuelle reconsidération par la Suède des groupes YPG/PYD et de FETO comme des organisations terroristes à la suite du consensus atteint avec la Turquie, Pal Jonson a indiqué ne pas pouvoir “donner de réponse claire” et que cela revenait au ministre de la Justice, Gunnar Strommer".

Au terme du sommet de l'Otan à Vilnius, la Suède a réaffirmé qu'elle ne soutiendrait pas les groupes terroristes YPG/PKK et FETO, ce dernier à l'origine du coup d'État déjoué en 2016 en Turquie.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.

Les responsables turcs déplorent souvent le manque de coopération et de soutien de la part de leurs alliés dans la lutte contre la menace terroriste à laquelle le pays est confronté.