L'envoyé turc aux États-Unis, Hasan Murat Mercan, a mis en garde Washington contre les conséquences potentielles liées à la gestion de centaines d'écoles américaines par l'organisation terroriste FETO, responsable du coup d'État déjoué du 15 juillet 2016 en Turquie.

"L'organisation terroriste FETO opère sous le prétexte du travail social, de l'éducation et de la convivialité commerciale", a déclaré M. Mercan lors d'une cérémonie commémorative à l'ambassade de Turquie à Washington, DC, à l'occasion du septième anniversaire de la tentative de coup d'État déjouée.

Il a ajouté que FETO opérait dans environ 160 pays et que les principes de "raison et de moralité étaient mis de côté" dans cette organisation terroriste.

"En réalité, il n'y a qu'aux États-Unis qu'ils gèrent plus de 230 écoles, avec un revenu annuel de plus de 800 millions de dollars", a affirmé M. Mercan.

Le haut diplomate turc aux États-Unis a souligné le fait inquiétant que des centaines de milliers d'enfants aux États-Unis sont éduqués dans ces écoles, mettant en garde à la fois ses "amis aux États-Unis" et "dans d'autres sociétés également" contre les implications potentielles.

"Ils représentent une menace plus grande pour les démocraties que n'importe quel autre groupe”, a-t-il martelé.

La cérémonie a débuté vendredi par une minute de silence et la récitation de l'hymne national, suivie d'une récitation du Coran en l'honneur des victimes de la tentative de coup d'État de 2016.

Le 15 juillet est célébré en Turquie comme la journée de la démocratie et de l'unité nationale.

Près de 200 personnes ont assisté à l'événement, dont de nombreux fonctionnaires américains, des représentants de missions diplomatiques de différents pays et 14 ambassadeurs.

Le secrétaire d'État adjoint aux ressources énergétiques, Geoffrey Pyatt, et le vice-amiral Ricky Williamson, chef adjoint des opérations navales chargé de la préparation de la flotte et de la logistique, figuraient parmi les participants à la cérémonie de commémoration.

"Nous sommes à une époque où il est de plus en plus important de défendre et de préserver notre démocratie. Sinon, nous ne parviendrons pas à offrir un avenir pacifique et prospère à notre peuple", a poursuivi M. Mercan.

La tentative de coup d'État déjouée du 15 juillet 2016 orchestrée par l'organisation terroriste “FETO”, et son chef basé aux États-Unis, Fetullah Gulen, a fait au moins 252 morts et plus de 2.700 blessés.

Ankara affirme que FETO est à l'origine d'une campagne de longue haleine visant à renverser l'État par l'infiltration des institutions turques, en particulier l'armée, la police et le système judiciaire.

Depuis 1999, Gulen vit en auto-exil aux États-Unis, près de Saylorsburg, en Pennsylvanie.

Soutien à la Turquie

Le membre du Congrès Ryan Zinke, qui représente l'État du Montana, a envoyé un message vidéo à l'occasion de la commémoration, dans lequel il souhaite une "bonne journée de la démocratie et de l'unité".

M. Zinke a également remercié la Turquie pour l'aide qu'elle a apportée aux réfugiés en Syrie et pour avoir accepté de transférer le dossier de candidature de la Suède à l'Otan au parlement turc.

"La Turquie reste une fois de plus un allié inébranlable, important dans les négociations de paix dans la région", a-t-il ajouté.

Pete Sessions, membre du Congrès du Texas, a déclaré qu'il était heureux de participer à la cérémonie en tant que "fervent défenseur de la Turquie".

Parmi les autres invités figuraient le Dr Mohsin Ansari, président du Cercle islamique d'Amérique du Nord [ICNA], Paolo Von Schirach, président du Global Policy Institute, Mark Meirowitz, professeur de sciences humaines au SUNY Maritime College, et Luke Coffey, chercheur principal à l'Institut Hudson.