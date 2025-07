Lors d'une table ronde organisée cette semaine pour commémorer le septième anniversaire de la tentative de coup d'État du 15 juillet en Turquie, le directeur de la communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, a lancé un appel fervent à la communauté internationale pour qu'elle s'unisse dans la lutte contre le fléau que représente l'organisation terroriste FETO.

"FETO est une organisation terroriste mondiale, et tout comme dans la lutte contre d'autres organisations terroristes, une lutte internationale basée sur la coopération et la solidarité doit être menée contre elle", a déclaré Altun dans un message vidéo, rappelant au monde le silence des "amis et alliés" de la Turquie alors le peuple turc se sacrifiait pour défendre la démocratie.

L'appel passionné d'Altun n'est pas sans raison.

Au cours des années qui ont suivi le coup d'État déjoué, la Turquie a pratiquement mené une bataille solitaire contre le groupe terroriste, notamment en déployant des efforts diplomatiques pour que les principaux auteurs du coup d'État soient extradés des pays où ils ont trouvé refuge.

Les États-Unis et l'Allemagne figurent en tête de liste des pays où vivent les principaux fugitifs de FETO, dont son chef Fetullah Gulen.

Bien que de nombreuses preuves ont été fournies pour engager des poursuites judiciaires, les États-Unis n'ont fait que très peu d'efforts pour enquêter sur lui et sur son vaste réseau d'entreprises.

Le refuge des États-Unis

Les États-Unis abritent un grand nombre de membres de l’organisation terroriste, dont la plupart ont fui la Turquie après la tentative de coup d’Etat déjouée, menée par des soldats infiltrés dans l'armée.

Fetullah Gulen est le plus recherché de tous les membres de FETO et réside aux États-Unis depuis 1999.

Cevdet Turkyolu, l'un des plus proches associés de Gulen et magnat de l'immobilier, est un autre des principaux dirigeants de FETO vivant aux États-Unis.

Turkyolu, qui vit dans la ville de Saylorsburg, dans l'État de Pennsylvanie, organise les réunions de Gulen en tant que "secrétaire" au Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center, une installation isolée entourée d'arbres.

La Turquie pense que Turkyolu contrôle les fonds de l'organisation et, sur ordre de Gulen, investit des millions de dollars dans diverses entreprises commerciales.

Aydogan Vatandas, l'une des figures de proue de la structure de propagande de FETO, est connu comme l'un des "princes" de Fetullah Gulen.

Vatandas, qui fait l'objet d'une enquête pour avoir dirigé une organisation terroriste armée à Istanbul, aurait été l'un des administrateurs du compte Twitter Fuat Avni, par lequel il a partagé des informations obtenues grâce à des écoutes téléphoniques illégales par FETO et diffusé des contenus fabriqués de toutes pièces avant et pendant le coup d'État.

Lorsque Vatandas s'est rendu compte qu'il avait été démasqué, il a échappé à la surveillance technique avec l'aide d'agents infiltrés des services de renseignement de FETO et s'est enfui aux États-Unis en passant par l'Allemagne.

Emre Uslu, un fugitif faisant l'objet d'une notice rouge d'Interpol, se trouverait parmi les personnes résidant aux États-Unis.

Après avoir fui la Turquie, il vit dans une luxueuse maison à Fairfax, en Virginie, qu'il aurait achetée.

Tuncay Opcin, un autre fugitif de FETO résidant actuellement aux États-Unis, a été impliqué dans de multiples opérations d'espionnage visant à faciliter l'infiltration de terroristes au sein des forces armées turques (TSK).

La duplicité allemande

Il est de notoriété publique que certains membres éminents du groupe FETO, dont les terroristes présumés les plus recherchés de Turquie, Abdullah Aymaz et Mehmet Ali Sengul, se sont réfugiés en Allemagne.

Aymaz, qui a rejoint FETO lorsque son chef Fetullah Gulen était encore un prédicateur relativement inconnu à Izmir, occupe une certaine position dans le cercle proche de Gulen.

Aymaz est considéré comme l'"imam d'Europe" de FETO et est une personnalité de haut rang chargée de superviser de nombreux réseaux d'adeptes dans la région.

Quelques mois avant la tentative de coup d'État de 2016, Aymaz a écrit un article dans un journal affilié à FETO, faisant allusion à un coup d'État imminent. Il a quitté la Turquie juste avant l'échec de la tentative de coup d'État.

Une autre personnalité de haut rang au sein du groupe terroriste, Mehmet Ali Sengul, qui aurait été désigné comme successeur potentiel de Gulen, résiderait également en Allemagne.

Un autre individu associé à la fois à FETO et à la tentative de coup d'État de 2016, qui se cacherait en Allemagne, est Adil Oksuz. Oksuz est présumé être le cerveau de la tentative de coup d'État.

L'agence de presse AA a rapporté qu'Oksuz résidait ou séjournait temporairement à Berlin après la tentative de coup d'État.

Zekeriya Oz, Fikret Secen, Celal Secen et Ilhami Polat sont également membres du réseau terroriste qui résident actuellement en Allemagne.

Alors que les fugitifs de FETO continuent de trouver refuge dans ces pays occidentaux, l'inquiétude grandit quant à l'absence de mesures prises par les États-Unis et l'Allemagne pour extrader ces individus et les tenir pour responsables de leur implication dans la tentative de coup d'État.

Les appels répétés du gouvernement turc à la coopération et à la solidarité internationales dans la lutte contre FETO et les organisations terroristes similaires restent largement sans réponse.