Quelque 20 bateaux avaient obtenu ces trois dernières années une licence pour pêcher dans les eaux marocaines en vertu de cet accord conclu en 2019 et qui prévoyait 92 licences pour l'Espagne, selon un communiqué du gouvernement espagnol publié lundi, date à partir de laquelle ces bateaux ne sont plus autorisés dans cette zone.

Les aides, d'un montant total de 302.000 euros pour l'année 2023, seront réparties entre "les armateurs et l'équipage des 11 bateaux qui ont pêché au moins 20 jours entre 2021 et 2023 dans la zone de pêche marocaine" et remplissent les conditions fixées par l'Union européenne, précise le ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation.

En septembre 2021, le Tribunal de l'UE avait annulé le protocole de mise en oeuvre de l'Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et le Maroc en raison du litige sur le territoire disputé du Sahara occidental dont les eaux sont très poissonneuses.

La Commission européenne a fait appel du jugement du Tribunal de l'UE mais le verdict n'est pas attendu avant 2024, ce qui a empêché la reconduction de cet accord de pêche adopté pour quatre ans.

Le ministre espagnol de l'Agriculture et de la Pêche, Luis Planas, a assuré lundi sur Twitter qu'il avait été décidé jeudi dernier à Bruxelles, dans le cadre d'une commission mixte sur la pêche entre Européens et Marocains, "de poursuivre les travaux techniques pour que, une fois le jugement rendu, la conclusion des travaux pour un nouveau protocole puisse être accélérée".

Les aides destinées aux pêcheurs espagnols "pour paralysie temporaire" de leur activité pourront être sollicitées pendant les 15 jours ouvrables suivant leur publication lundi au journal officiel (BOE).

Un rassemblement de pêcheurs est prévu à la mi-journée à Barbate, petite ville de la côte atlantique andalouse (sud de l'Espagne), pour demander des aides complémentaires face aux difficultés causées par la fin de cet accord.