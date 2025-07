Des "infrastructures portuaires ukrainiennes ont été endommagées suite à une attaque de missiles russes" ayant visé dans la nuit de lundi à mardi Odessa (sud), quelques heures après l'expiration d'un accord céréalier crucial, a indiqué dans un communiqué le commandement opérationnel ukrainien pour le sud du pays.

"Six missiles Kalibr ont été lancés depuis les eaux de la mer Noire sur Odessa", a souligné le commandement ukrainien précisant qu'ils ont été détruits par la défense aérienne mais que l'onde de choc et les débris des missiles "ont endommagé les infrastructures portuaires et plusieurs habitations privées".

Vingt-et-un drones explosifs Shahed-136 ont également été détruits dans la région d'Odessa, et quatre autres dans la région de Mykolaïv, plus au nord, où une infrastructure industrielle a été touchée, selon la même source.

"Un incendie (s'y) est déclaré" avant d'être rapidement éteint sans faire de victimes, a rapporté le gouverneur régional, Vitali Kim, sur Telegram.

Au total, selon les forces aériennes ukrainiennes, 36 drones Shahed et six missiles Kalibr ont visé le territoire ukrainien dans la nuit, essentiellement dans le sud: 37 d'entre eux ont été détruits par la défense aérienne, ainsi qu'un drone de reconnaissance.

Cette vague d'attaques est "une preuve supplémentaire" que la Russie "veut mettre en danger la vie de 400 millions de personnes dans divers pays qui dépendent des exportations alimentaires ukrainiennes", a commenté sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak.

Moscou a annoncé lundi la fin d'un accord céréalier adopté en juillet 2022 sous médiation de l'ONU et de la Turquie, crucial pour l'approvisionnement mondial et qui a permis d'exporter 33 millions de tonnes de produits agricoles ukrainiens malgré la guerre.