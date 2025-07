Le ministre turc des Affaires étrangères s'est entretenu au téléphone avec son homologue russe pour discuter de l'accord sur les céréales de la mer Noire que Moscou a suspendu, ont indiqué mardi des sources diplomatiques turques.

MM. Hakan Fidan et Sergueï Lavrov ont abordé les derniers développements concernant l'accord sur les céréales de la mer Noire et discuté de l'acquisition d'un avion de lutte contre les incendies de forêt auprès de la Russie, ont précisé des sources qui ont requis l'anonymat.

Il y a un an, la Turquie, les Nations unies, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord à Istanbul pour la reprise des exportations de céréales, interrompues après le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en février 2022, et ce à partir de trois ports ukrainiens de la mer Noire,

Un centre de coordination conjoint, composé de représentants des trois pays et de l'ONU, a été mis en place à Istanbul pour superviser les expéditions.

Toutefois, la Russie a suspendu lundi l'accord sur les céréales de la mer Noire.

Le porte-parole du Kremlin, M. Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie reprendrait la mise en œuvre de l'accord dès que les conditions posées par la Russie seraient satisfaites.

La Turquie, saluée internationalement pour son rôle unique de médiateur entre l'Ukraine et la Russie, a appelé à plusieurs reprises Kiev et Moscou à mettre fin à la guerre par la négociation.