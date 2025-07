À son arrivée à Doha, M. Erdogan, accompagné de membres de son cabinet et de hauts fonctionnaires, a été accueilli par le vice-premier ministre et ministre de la défense du Qatar, Khalid bin Mohamed al Attiyah, et d'autres responsables.

Plus tard, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a accueilli M. Erdogan lors d'une cérémonie officielle.

Les deux hommes auront des entretiens individuels suivis de réunions entre les délégations des deux pays.

Les entretiens passeront en revue les relations bilatérales ainsi que les mesures visant à renforcer la coopération dans divers domaines, en particulier l'économie.

Tournée dans le Golfe

Erdogan a entamé lundi une tournée dans trois pays du Golfe, à commencer par l'Arabie saoudite. La dernière étape de sa tournée sera les Émirats arabes unis où il se rendra mercredi.

Le président turc avait déclaré qu'il souhaitait renforcer les liens et conclure des accords d'investissement au cours de sa visite dans les trois pays du Golfe.

Lors d'une conférence de presse à Istanbul avant le début de sa tournée, M. Erdogan avait indiqué que les relations de la Turquie avec son "partenaire stratégique et proche allié", le Qatar, étaient "excellentes" à tous les niveaux, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.