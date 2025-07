L'accord sur les céréales, connu sous le nom d'initiative céréalière de la mer Noire, a été conclu par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies l'année dernière. Un deuxième volet de cet accord concerne, lui, les exportations de céréales et d'engrais russes.

La Russie s'est retirée de l'accord sur les céréales lundi, déclarant que les conditions de l'accord avec les Nations unies n'avaient pas été respectées et avertissant qu'elle ne pouvait plus garantir le passage en toute sécurité des navires traversant le nord-ouest de la mer Noire.

"L'ONU a encore trois mois pour obtenir des résultats concrets", a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, à Radio Sputnik.

Après s'être retiré de l'accord sur les céréales, qui a permis l'exportation de plus de 30 millions de tonnes de céréales ukrainiennes vers les marchés mondiaux, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie reviendrait immédiatement à la mise en œuvre des accords de la mer Noire dès que ses demandes auront été satisfaites, selon l'agence de presse Tass.

Parmi les demandes de Moscou figurent la reconnexion de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT, la levée des sanctions sur la fourniture de machines agricoles et de pièces détachées, le déblocage de la logistique et de l'assurance transport, le dégel des actifs et la reprise des opérations du pipeline d'ammoniac Togliatti-Odessa, qui a explosé en juin, indique l'agence Tass.

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de viser délibérément les infrastructures d'exportation de céréales lors des attaques nocturnes contre le port d'Odessa.

"Chaque missile russe est un coup porté non seulement à l'Ukraine, mais aussi à tous ceux qui, dans le monde, veulent une vie normale et sûre", a déclaré M. Zelensky sur Telegram.

Le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a quant à lui jugé que "l'objectif principal de Moscou est de détruire la possibilité d'expédier des céréales ukrainiennes".

Sur Twitter, M. Podolyak a affirmé que l'attaque contre Odesa "reflétait clairement l'attitude de la Russie à l'égard de la "sécurité alimentaire" des pays africains, de l'ONU et de la famine dans le monde".

La Russie a lancé plus de 60 missiles kamikazes et drones contre plusieurs villes ukrainiennes dans la nuit de mardi à mercredi.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la cible principale était la région d'Odessa, où l'attaque a endommagé un terminal pétrolier et un terminal céréalier dans le port.

L'attaque de mardi soir était la deuxième lancée par la Russie cette semaine contre le port d'Odessa, l'un des trois ports ukrainiens inclus dans l'accord sur les céréales de la mer Noire.