L'Afrique du Sud préside le groupe des Brics (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Russie), et accueillera du 22 au 24 août le 15e sommet de ces puissances émergentes, auquel M. Poutine était convié.

Mais le président russe est visé depuis mars par un mandat de la CPI pour le crime de guerre de "déportation" d'enfants ukrainiens depuis l’offensive en Ukraine, des accusations que Moscou rejette en bloc.

En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud est théoriquement censée arrêter M. Poutine s'il entre sur son territoire.

Mais Pretoria reste proche de Moscou, et a refusé de condamner l’offensive russe de l'Ukraine

Mercredi, un porte-parole du président africain, Vincent Magwenya, a annoncé que "d'un accord mutuel, le président de la Fédération russe Vladimir Poutine ne participera pas au sommet", où la Russie sera représentée par son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

"Le président Poutine a décidé de participer au sommet des Brics par visioconférence", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences de presse russes. "Il s'agira d'une participation à part entière".

La décision de M. Poutine de ne pas se rendre en personne au sommet intervient après "un certain nombre de consultations" menées par le président sud-africain Cyril Ramaphosa ces derniers mois, dont la dernière "la nuit dernière", a précisé M. Magwenya dans un communiqué.

Dans une interview récente avec un média local, le vice-président sud-africain Paul Mashatile avait indiqué que son gouvernement cherchait à convaincre Vladimir Poutine de ne pas venir au sommet.

Les leaders des autres pays membres des Brics seront eux présents au sommet, a par ailleurs précisé Vincent Magwenya.

"Le président Ramaphosa est confiant dans le fait que ce sommet sera un succès et appelle la nation à fournir l'hospitalité nécessaire aux nombreux délégués qui arriveront de diverses parties du continent et du monde", a souligné le porte-parole.

Neutralité

L'affaire de la venue ou non de M. Poutine a pris un tour judiciaire en Afrique du Sud car le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique (DA), a demandé à la justice de forcer le gouvernement à s'assurer que le président russe serait arrêté et livré à la CPI s'il mettait le pied dans le pays.

Arrêter Vladimir Poutine serait une "déclaration de guerre" à la Russie et menacerait "la sécurité, la paix et l'ordre de l'Etat" sud-africain, a estimé M. Ramaphosa dans une déclaration sous serment jointe à la procédure, et publiée mardi par les médias, où il dénonce la requête "irresponsable" de la DA.

"Cela ne serait pas cohérent avec notre constitution de risquer d'engager le pays dans une guerre avec la Russie", a-t-il écrit, estimant que cela contreviendrait à son devoir de protéger le pays.

Cette déclaration révèle que l'Afrique du Sud a cherché à obtenir une exemption des règles de la CPI au motif que l'arrestation de M. Poutine pourrait menacer "la sécurité, la paix et l'ordre de l'Etat", selon les mots de M. Ramaphosa.

Dmitri Peskov a démenti toute menace de guerre de la part de Moscou, tout en déclarant qu'il était "absolument clair pour tout le monde ce que signifierait une tentative de porter atteinte à la tête de l'Etat russe".

Pretoria a depuis longtemps affiché sa volonté de rester neutre vis-à-vis de la guerre en Ukraine, et a été accusé de pencher en faveur de Moscou.

Certains responsables sud-africains craignaient que la réception de M. Poutine soit vue comme un signe de soutien à la Russie, et ne menace les importants liens économiques et commerciaux de l'Afrique du Sud avec les Etats-Unis et l'Europe, farouches opposants du président russe.

Les échanges commerciaux entre l'Afrique du Sud et la Russie sont eux bien plus modestes.

Mais les liens entre les deux pays remontent à plusieurs décennies, à l'époque de l'apartheid, pendant laquelle le Kremlin avait apporté son soutien au Congrès national africain (ANC, aujourd'hui au pouvoir) dans sa lutte contre le régime raciste.

M. Ramaphosa doit par ailleurs se rendre à Saint-Pétersbourg la semaine prochaine pour un sommet Russie-Afrique. Le mois dernier, il avait mené une médiation de paix à la tête d'une délégation africaine de sept pays, avec des discussions à Kiev et à Saint-Pétersbourg avec des dirigeants ukrainiens puis russes.