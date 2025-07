Le ministre israélien de la Défense a demandé le report du vote au Parlement sur un projet de réforme judiciaire controversé, ont rapporté les médias locaux.

Après des mois d'agitation politique autour du projet de réforme du système judiciaire, Yoav Gallant a exhorté le gouvernement à reporter le vote sur le projet de loi, exprimant son inquiétude quant à la situation dans le pays, selon la chaîne d'information privée Channel 12.

La société israélienne de radiodiffusion publique (KAN) a rapporté que M. Gallant a exhorté le gouvernement à adopter une version "adoucie" du projet de loi qui vise à limiter les pouvoirs de la Cour suprême sur le gouvernement.

Le projet de loi a fait l'objet d'un premier vote à la Knesset le 10 juillet.

L'opposition israélienne qualifie la réforme judiciaire prévue de coup de force en faveur de l'autorité exécutive, accusant le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui fait l'objet d'un procès pour corruption, d'utiliser la réforme judiciaire pour se protéger des tribunaux.

M. Netanyahu a nié tout lien entre les changements proposés et sa propre affaire.

"Fragmentation" de l’armée

Lors d'une manifestation près du bâtiment du ministère de la Défense à Tel Aviv en début de semaine, des centaines de réservistes volontaires ont signé une pétition promettant de quitter l'armée en signe de protestation si la mesure, qui restreint les pouvoirs du pouvoir judiciaire, est ratifiée.

Les manifestants ont exhorté M. Gallant à mettre fin à la législation qui, selon eux, laisse l'armée dans un état de "fragmentation".

Opposés au projet de réforme du système judiciaire du pays, des pilotes, des officiers de sous-marins et d'autres unités d'élite ont déclaré qu'ils refuseraient de poursuivre leur service volontaire si cela signifiait servir un gouvernement "dictatorial".

Les réservistes ont des doutes

Dans un article publié par l'Institute for National Security Studies (INSS), un groupe de réflexion basé à Tel-Aviv, l’ancien chef de la division du renseignement militaire de l'armée israélienne Tamir Hayman a déclaré que la capacité de l'armée à remplir son rôle et son caractère fondamental en tant qu'"armée du peuple" était menacée.

M. Hayman a souligné le rôle essentiel que jouent les réservistes volontaires dans le fonctionnement de l'armée, mais a mis en garde contre son utilisation comme outil de pression contre les dissidents.

En Israël, le service militaire obligatoire dure deux ans et demi pour les femmes et trois ans pour les hommes et est suivi, dans certains cas, d'une formation militaire volontaire régulière.