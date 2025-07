Le ministère ukrainien de l'Intérieur a donné un nouveau bilan de deux morts et de 22 blessés, dont quatre enfants, dans les tirs de missiles russes au cours de la nuit sur cette ville de la mer Noire.

"La cathédrale de la Transfiguration, située dans le centre historique d'Odessa, protégée par l'Unesco, a été détruite. Un crime de guerre qui ne sera jamais oublié ni pardonné", a de son côté déclaré sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

La cathédrale Spaso-Preobrazhenskyi, ou cathédrale de la Transfiguration, est la plus grande église orthodoxe d'Odessa. Elle a été consacrée en 1809.

Des photos et des vidéos publiées par les autorités d'Odessa et la police montrent des parties du bâtiment détruites et des décombres à l'intérieur, ainsi que plusieurs icônes alignées sur le sol.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré sur son application de messagerie Telegram, tôt dimanche, que la Russie avait lancé des missiles de haute précision Onyx et des missiles de croisière mer-mer Kalibr sur Odessa.

L'administration militaire de la ville a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient détruit une "partie importante" des missiles.

La Russie a affirmé dimanche avoir détruit toutes les cibles qu'elle avait visées dans le port ukrainien d'Odessa, assurant que les lieux frappés étaient utilisés pour préparer des "actes terroristes" contre elle.

"Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont mené une attaque (...) sur des installations où des actes terroristes contre la Russie à l'aide de drones navals étaient en préparation", a déclaré l'armée russe.

La semaine dernière, la Russie a frappé presque quotidiennement la ville d'Odessa et d'autres installations d'exportation de produits alimentaires ukrainiens, après s'être retirée d'un accord de corridor maritime négocié par l'ONU et la Turquie, qui permettait d'acheminer les céréales ukrainiennes en toute sécurité.