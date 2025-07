"Le matin du 24 juillet, une tentative du régime de Kiev de commettre un acte terroriste en utilisant deux drones sur des objets (situés) sur le territoire de la ville de Moscou a été stoppée", a déclaré le ministère russe de la Défense.

Le ministère a indiqué avoir neutralisé deux drones ukrainiens sans faire de victimes.

Cette double attaque intervient suite à une menace de "représailles" de la part de Kiev aux frappes russes sur Odessa, dans le sud de l'Ukraine, menées dans la nuit de samedi à dimanche.

Selon l'agence publique russe TASS, un des drones est tombé sur un axe important de la capitale russe, Komsomolsky Prospekt, près du ministère russe de la Défense. Des "fragments" de drone ont été retrouvés sur cette voie, a indiqué TASS.

Un autre drone a frappé le centre d'affaires de la rue Likhatcheva, près d'un des principaux boulevards périphériques de Moscou.

Le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, a déclaré que les frappes de drones avaient touché des bâtiments "non résidentiels" vers 4 heures du matin, heure locale (01H00 GMT).

Il a indiqué que les services de secours étaient mobilisés sur les lieux et qu'il n'y avait pas de victimes.

L'agence de presse RIA Novosti a diffusé des images vidéo du centre d'affaires, où l'on peut voir des dégâts au sommet d'un grand bâtiment. La route qui y accède a été fermée.

Moscou et sa région, situées à plus de 500 km de la frontière ukrainienne, ont été visées par plusieurs attaques de drones cette année, dont une qui a touché le Kremlin en mai.

Le 4 juillet, la Russie avait annoncé avoir abattu cinq drones au-dessus de la région de sa capitale. Cette attaque, attribuée à l'Ukraine, n'avait fait ni victimes ni dégâts mais avait perturbé trois heures durant le fonctionnement de Vnoukovo, l'un des trois grands aéroports internationaux de la capitale, selon Moscou.

Un dépôt de munitions touché par une frappe ukrainienne de drone en Crimée

Un dépôt de munitions a été également touché lors d'une frappe ukrainienne de drones en Crimée, a rapporté le gouverneur installé par Moscou dans la péninsule annexée par Moscou, cible ces derniers jours d'attaques récurrentes.

"Dans le ciel au-dessus de la Crimée, 11 drones ennemis ont été abattus par les forces de défense aériennes et neutralisés", a indiqué Sergueï Aksionov sur Telegram, ajoutant qu'un "dépôt de munitions" avait été touché dans le district de Djankoï, dans le nord de la Crimée, et que les débris d'un drone avaient endommagé une maison.

"La décision a été prise d'évacuer la population dans un rayon de 5 kilomètres" autour des lieux de l'incident, a ajouté M. Asksionov, en affirmant qu'il n'y avait pas de victimes "selon des données préliminaires".

Il a précisé que la circulation ferroviaire avait été interrompue dans le district de Djankoï pour "raisons de sécurité". La circulation routière a également été suspendue sur l'axe reliant Djankoï à Simféropol, la capitale régionale, selon M. Aksionov.

Attaque russe sur une infrastructure portuaire près d'Odessa

Une attaque russe de drones a ciblé une infrastructure portuaire ukrainienne dans la région d'Odessa (sud) et détruit un hangar à grains, a indiqué lundi le commandement opérationnel ukrainien pour le sud du pays.

"Cette nuit, une attaque de près de quatre heures (menée) par des drones +Shahed-136+ a été dirigée sur une infrastructure portuaire", a indiqué l'armée de Kiev sur Facebook. "Un hangar à grains a été détruit et des réservoirs de stockage d'autres cargaisons ont été endommagés", a-t-on ajouté de même source.

"Trois drones ont été détruits par les forces de la défense aérienne", a fait savoir le commandement opérationnel, selon qui "l'ennemi continue de terroriser Odessa".

"Selon de premières informations, quelque quatre travailleurs du port ont été blessés, mais l'information doit encore être clarifiée", a-t-il ajouté.

Régulièrement visée par des frappes russes, Odessa, sur la mer Noire, dont le centre historique a été inscrit en début d'année par l'Unesco au patrimoine mondial de l'Humanité, a été la cible d'une attaque dans la nuit de samedi à dimanche qui a fait deux morts et 22 blessés, dont au moins quatre enfants, selon les autorités ukrainiennes. L'attaque a détruit en grande partie la cathédrale de la Transfiguration.

Bâtie au bord de la mer Noire, Odessa est une ville stratégique pour le transit maritime dans la région. Les tensions se sont accrues en mer Noire depuis l'expiration d'un accord céréalier crucial pour l'alimentation mondiale qui permettait les exportations de céréales ukrainiennes.

L'ONU condamne l'attaque sur Odessa

Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a "condamné fermement" l’attaque de missiles menée par la Russie sur Odessa.

"Outre l'effroyable bilan de la guerre en termes de vies civiles, il s'agit d'une nouvelle attaque dans une zone protégée par la Convention du patrimoine mondial, en violation de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé", a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric, dans un communiqué écrit.

Notant que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a vérifié les dommages causés à 270 sites culturels en Ukraine, il a indiqué que "le Secrétaire général est préoccupé par la menace que cette guerre fait peser de plus en plus sur la culture et le patrimoine ukrainiens".

"Le secrétaire général exhorte la Fédération de Russie à cesser immédiatement les attaques contre les biens culturels protégés par des instruments normatifs internationaux largement ratifiés", a ajouté M. Dujarric.