Le Paris Saint-Germain, qui a récemment écarté Kylian Mbappé de son voyage de présaison au Japon, se disait prêt à entamer des discussions avec toute partie concernant un éventuel transfert de son joueur star, qui ne souhaitait pas prolonger l’aventure dans la capitale la saison prochaine.

Récemment, avant même que l'on annonce la mise à l'écart de l'attaquant ce vendredi, les hauts responsables parisiens ont reçu une offre significative de 300 millions d'euros de la part d'un club saoudien, Al-Hilal, où évolueront cette saison Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) et le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly.

"Le PSG a donné l'autorisation à Al-Hilal pour négocier avec Kylian Mbappé sur la base d'un transfert à 300 millions d'euros", a indiqué à l'AFP une source proche des négociations.

Le club de la capitale a reçu une lettre du club de Riyad avec une offre ferme et une demande de permission de proposer un contrat à Mbappé. Un tel transfert ne pourrait toutefois se faire qu'avec l'accord du joueur qui n'a jamais exprimé d'intérêt pour le championnat d'Arabie saoudite, à l'inverse de ce qu'il a pu faire dans le passé avec le Real Madrid.

Presque 1 milliard d’euro de salaire en une saison

Selon James Benge, correspondant de CBS, une somme colossale de 700 millions d'euros est mentionnée sur une période d'un an, ce qui équivaut à un peu moins de 2 millions d'euros par jour.

Mais d’après les informations de l’Équipe et de l’AFP, de nombreux clubs européens se montrent intéressés depuis vendredi soir et l'annonce que le joueur ne partait pas en stage en Asie avec le PSG, ouvrant la voie à une vente de la vedette parisienne, en fin de contrat et donc libre dans un an.

"Plusieurs clubs font preuve de créativité et proposent des formules incluant un joueur de top niveau dans la balance plus un transfert", a précisé l’AFP. "Cela ouvre le marché à plus de clubs."

Dans le même temps, le quotidien sportif explique qu'une conversation téléphonique est programmée entre le PSG et le FC Barcelone afin de discuter de l'intérêt des Espagnols pour l'attaquant français. Le Barça souhaiterait inclure plusieurs joueurs dans la transaction, car il ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour mener à bien une telle opération.

Parmi les autres clubs qui ont manifesté ces dernières semaines un intérêt pour Mbappé, le journal français compte Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan et Tottenham.

En conflit avec son club au sujet de sa dernière année de contrat, Mbappé est resté s'entraîner avec les jeunes et d'autres joueurs en instance de départ au centre d'entraînement du PSG à Poissy, alors que l’équipe première est actuellement en tournée au Japon et en Corée du Sud.