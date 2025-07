"Du relais de la flamme olympique à travers toute la France jusqu'au 'parc des champions' au Trocadéro et au club France à la grande halle de la Villette dans le nord-est de Paris, les organisateurs des JO de Paris annoncent 'quatre mois' de célébrations à travers la France.

Après les festivités dans les 400 villes de France où la flamme olympique passera entre le 8 mai et le 26 juillet, des fans zones seront établies.

‘Cela va être quatre mois de célébrations qui vont être inoubliables’, a promis lundi Tony Estanguet, le président du comité d'organisation (Cojo), lors d'une conférence de presse en présence notamment d'Anne Hidalgo (PS), maire de Paris, de Valérie Pécresse (LR), présidente de la région IDF, et de Stéphane Troussel (PS), président du département de Seine-Saint-Denis.

Anne Hidalgo a également promis 'un grand moment de partage'.

Tous les athlètes auront l'occasion de 'célébrer' leurs médailles chaque fin d'après-midi, un jour après leur compétition, au 'parc des champions' au Trocadéro. Ce lieu sera ouvert pendant dix jours et diffusera également 'les grandes finales' des Jeux.

'Il s'agit de rassembler tous les athlètes médaillés au même endroit', a expliqué Brice Guyart, ancien champion d'escrime et membre du Cojo, avec 'plus de 300 athlètes médaillés par jour au pic'.

Le club France à La Villette

Le club France sera installé à la grande halle de La Villette (19e arrondissement) et accueillera les médaillés français, leurs familles et des spectateurs. David Lappartient, le tout nouveau président du comité olympique français (CNOSF), a qualifié l'endroit de 'the place to be'.

Concernant l'accès au club en soirée, l'aspect payant 'est en réflexion', a précisé Elie Patrigeon, directeur général du comité paralympique français (CPSF).

On prévoit jusqu'à 700 000 personnes pour les Jeux olympiques et paralympiques au Parc de la Villette, soit près de 50 000 personnes par jour.

Le Parc de la Villette proposera des écrans géants, des activités sportives ainsi que des démonstrations.

Des “fans zones” gratuites

Une vingtaine d'autres lieux festifs seront également mis en place dans la capitale, tels que le canal Saint-Martin, le parc Monceau ou devant l'hôtel de ville, pour ceux 'qui n'auront pas forcément de billets mais qui auront envie de ressentir l'ambiance non loin de chez eux', a expliqué Pierre Rabadan, adjoint au sport de la ville de Paris.

Ces sites, présents dans tous les arrondissements à l'exception du 7e, seront gratuits et ouverts à tous.

En Seine-Saint-Denis, le parc Georges Valbon sera également un lieu de festivités, incluant des concerts, ainsi que le canal de Seine-Saint-Denis. D'autres lieux festifs seront également proposés ailleurs en Ile-de-France, notamment 'dans les départements qui ne sont pas concernés par les Jeux', a expliqué Valérie Pécresse."

Un "Champions Park" prendra place au Trocadéro

Lors des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, une fan zone avait été aménagée au Trocadéro, qui avait permis aux médaillés olympiques français de partager un moment de communion avec leurs supporters, qui étaient contraints de rester en France en raison de la pandémie. Apparemment, cette initiative était un test probant, car l'année prochaine, le Trocadéro sera l'un des principaux lieux de célébration des Jeux.

Pendant une période de 10 jours, les médaillés français et internationaux auront l'honneur de défiler devant une foule de 15 000 personnes. Ce lieu se veut être un espace "inclusif et populaire, dédié à la célébration des champions et de leurs exploits". Les athlètes défileront en fonction de leur discipline, dès le lendemain de leur victoire, entre 17h30 et 19h30.

De plus, les grandes finales du jour seront retransmises sur des écrans géants jusqu'à 23h30. L'accès à cet événement sera gratuit, une excellente nouvelle étant donné les critiques sur les prix des billets. Toutefois, il est important de noter que l'accès sera limité, et que les premiers arrivés auront la priorité pour entrer.