"Nous attachons une grande importance au développement de notre industrie de défense, malgré les nombreux obstacles et embargos auxquels nous sommes confrontés", a souligné M. Erdogan dans un message vidéo adressé au 16e salon international de l'industrie de la défense, qui se tient à Istanbul.

"Avec ses véhicules blindés, son artillerie, ses roquettes, ses systèmes de défense aérienne et toutes sortes d'armes et de systèmes radar testés dans les zones de conflit, notre industrie a prouvé sa valeur", a-t-il précisé.

Le président turc s’est également félicité des capacités technologiques de la Turquie en matière de drones, assurant qu'elle fait partie des trois premiers pays au monde dans ce domaine, mais également des dix premiers dans la fabrication de ses propres navires de guerre.

La Turquie met en œuvre "méticuleusement" 850 projets différents qui laisseront leur trace dans l'industrie de la défense, a ajouté M. Erdogan, soulignant que la Turquie a atteint un chiffre d'exportation de 4,4 milliards de dollars au cours de l'année précédente, et de 2,3 milliards de dollars au cours des six premiers mois de cette année, l’objectif étant d’atteindre les 6 milliards de dollars à la fin de 2023.

“Nous ne nous contentons pas de vendre nos produits, mais visons à établir des partenariats à long terme et à développer des projets communs. Nous sommes ravis de présenter nos connaissances et notre expérience dans l'industrie de la défense au monde entier", a conclu le président turc.

"Le secteur turc de l'industrie de la défense est un exemple de réussite qui a suscité de l’admiration dans le monde entier au cours des dernières années.

Le 16e salon international de l'industrie de la défense, l'un des plus grands événements mondiaux dans le domaine, qui s'est ouvert mardi et se poursuivra jusqu'à vendredi, expose une gamme de produits de défense comprenant des véhicules terrestres, des armes, des simulateurs, des radars, des sonars, des solutions de plateformes navales, des systèmes d'aviation, des missiles, des véhicules logistiques ainsi que des équipements d'approvisionnement et des systèmes de sécurité.