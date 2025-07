"En tant que Turquie, nous continuons à soutenir la cause palestinienne de la manière la plus ferme possible. Nous sommes profondément préoccupés par la violence des colons illégaux", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse avec son homologue palestinien Mahmoud Abbas dans la capitale Ankara.

Au menu des entretiens en tête-à-tête entre Erdogan et Abbas dans le complexe présidentiel figuraient les relations bilatérales, le conflit israélo-palestinien et d'autres événements régionaux et internationaux.

"Nous ne pouvons tolérer aucun acte visant à modifier le statu quo historique des lieux saints, en particulier la mosquée al-Aqsa. L'unité et la réconciliation des Palestiniens sont des éléments clés de ce processus", a-t-il ajouté.

M. Erdogan a également indiqué qu'il était important que la communauté internationale, en particulier les Nations unies, se saisisse de la question palestinienne.

"L'établissement d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale dans les frontières de 1967, sur la base des paramètres de l'ONU, est essentiel pour la paix et la stabilité de toute la région", a-t-il souligné.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu devait également se rendre en Turquie cette semaine, mais le voyage a été reporté après qu'il a subi une opération chirurgicale imprévue au cours du week-end.

Ankara soutient fermement une solution à deux États au conflit israélo-palestinien, y compris la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est (Al Qods) pour capitale.