Armé d'un spray et d'une hache, Mohammad Moiz Omar est entré dans le centre islamique Dar Al-Tawheed de Mississauga, où une trentaine de fidèles effectuaient la prière de l’aube le 19 mars 2022. Il a été arrêté avant de pouvoir infliger des blessures graves aux fidèles.

Selon le tribunal, Omar "avait l'intention de perpétrer un attentat collectif" dans le but d'intimider les musulmans.

Lors d’une comparution le 19 juillet, Omar a plaidé coupable de trois chefs d'accusation: utilisation d'une substance nocive (répulsif à ours) dans l'intention de causer des lésions corporelles, agression armée et dommages à des biens religieux. Il a également reconnu que l'attaque constituait un acte terroriste. Il était âgé de 24 ans au moment des faits.

Lors de l'audience du 19 juillet, l'imam de la mosquée, Ibrahim Hindy, a fustigé une “attaque horrible”.

"Il ne s'agit pas d'une personne qui passait une mauvaise journée ou qui avait un problème de santé mentale, mais d'une personne qui avait clairement planifié ce qu'elle voulait faire et comment elle voulait tuer des musulmans", a affirmé M. Hindy à la Canadian Broadcasting Corporation.

“Les fidèles ont réussi à maîtriser Omar et à le mettre en position latérale de sécurité. Personne n'a été sérieusement blessé, bien qu'une personne ait reçu un coup de pied dans l'estomac et que plusieurs personnes aient été touchées par le répulsif à ours. Les dégâts causés à la mosquée sont estimés à 16 000 dollars canadiens (12 140 dollars américains). Omar a déclaré à la police qu'il était musulman mais qu'il est devenu athée”, a ajouté M. Hindy.

Lors de l'audience du 19 juillet, Omar a été condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement par le tribunal. Si l'on tient compte du temps déjà passé en détention, Omar sera emprisonné pendant un peu plus de cinq ans.Il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle pour la moitié de cette période.