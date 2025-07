Le président turc Recep Tayyip Erdogan a reçu mercredi le ministre chinois des affaires étrangères M. Wang Yi dans la capitale Ankara pour des pourparlers.

Plus tôt, M. Wang, qui est également membre du bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), avait rencontré son homologue M. Hakan Fidan pour discuter des relations bilatérales et des questions régionales et internationales.

"Au cours de la réunion, où tous les aspects des relations turco-chinoises ont été abordés, des moyens ont été discutés pour utiliser plus efficacement les mécanismes de dialogue et de consultation entre les deux pays, tels que le Comité de coopération intergouvernementale, le mécanisme de consultation des ministres des Affaires étrangères, les consultations consulaires, la Commission économique mixte", a tweeté la Direction de la communication de la Turquie après la réunion.

Sur la question de l'intensification des efforts pour aligner l'initiative chinoise Belt and Road et l'initiative turque Middle Corridor, M. Erdogan a déclaré qu'ils voulaient tenir la première réunion du groupe de travail de haut niveau établi à cette fin, a ajouté le communiqué.

M. Erdogan a fait part de son désir de renforcer la collaboration entre les deux pays, qui exercent une influence significative sur les affaires mondiales et régionales, a indiqué la direction.

Les moyens de parvenir à une structure plus équilibrée et durable pour le commerce bilatéral entre la Turquie et la Chine et les questions d'accroissement mutuel des investissements ont également été au menu des conversations.

Mardi, la Chine a démis de ses fonctions le ministre des affaires étrangères M. Qin Gang, qui n'a pas été vu en public depuis un mois, et a reconduit Wang à son ancien poste de plus haut diplomate du pays.

Les relations diplomatiques entre la Turquie et la Chine ont été établies en 1971. En 2010, elles ont été élevées au rang de coopération stratégique.