M. Cartlidge a rencontré le vice-ministre turc de la Défense, M. Celal Sami Tufekci, et le directeur de l'Agence turque de l'industrie de la défense, le Dr Haluk Gorgun, lors du Salon international de l'industrie de la défense (IDEF) qui a eu lieu à Istanbul.

"Les relations entre le Royaume-Uni et la Turquie sont plus solides que jamais. Nous partageons un partenariat de défense durable avec nos industries respectives et nous sommes déterminés à relever les défis communs en matière de sécurité", a déclaré M. Cartlidge à l'issue des réunions ministérielles qui se sont tenues à l'IDEF.

"Ce fut un plaisir de rencontrer le vice-ministre turc de la défense et le président de l'agence turque de l'industrie de la défense, et je me réjouis de continuer à approfondir ces liens", a-t-il ajouté.

A l’issue des réunions, le ministère britannique de la Défense a publié un communiqué dans lequel il précise que les réunions ont permis d'aborder une série de questions, notamment celles relatives aux équipements, aux exportations et aux possibilités d'accroître la collaboration dans divers domaines.

Il souligne également que les relations entre les deux pays se sont renforcées au cours des dernières années.

“Les relations bilatérales se sont renforcées, avec une coopération en matière de l’industrie de défense forte et croissante avec la Turquie qui couvre les domaines aérien, terrestre et maritime. L'industrie britannique continue à travailler avec ses homologues turcs pour développer leur avion de combat TF-X", ajoute le communiqué.