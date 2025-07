Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, dans son discours d'ouverture du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, que son pays fournirait 25 000 à 50 000 tonnes de céréales "gratuitement" au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine ainsi qu’à l’Érythrée au cours des trois ou quatre prochains mois.

"Nous serons prêts dans les trois à quatre mois à venir, à fournir gratuitement au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Erythrée 25.000 à 50.000 tonnes de céréales. Nous assurerons également la livraison gratuite de ce produit aux consommateurs", a déclaré Poutine, sur fond d'inquiétudes de pays africains après la récente suspension de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes en mer Noire.

Il a déploré un "tableau paradoxal" dans lequel les pays occidentaux entravaient la fourniture de céréales et d'engrais russes, tout en accusant "hypocritement" Moscou de la "situation de crise actuelle sur le marché mondial des denrées alimentaires".

"Cette approche est particulièrement évidente dans la mise en œuvre de ce que l'on appelle l'accord sur les céréales, qui a été conclu avec la participation du Secrétariat de l'ONU et qui visait à l'origine à garantir la sécurité alimentaire mondiale, à réduire la menace de la faim et à aider les pays les plus pauvres, y compris en Afrique", a précisé M. Poutine.

Il a également fait remarquer que plus de 70 % d’un total de 32,8 millions de tonnes de marchandises exportés d'Ukraine dans le cadre de l'initiative céréalière de la mer Noire, étaient destinées à des pays à revenu élevé ou moyen supérieur.

"Aucun des termes de l'accord concernant la levée des sanctions sur les exportations russes de céréales et d'engrais vers les marchés mondiaux n'a été respecté. Aucun. Des obstacles ont également été dressés pour le transfert gratuit d'engrais minéraux par nos soins aux pays les plus pauvres qui en ont besoin", a-t-il ajouté.

Poutine a par ailleurs exprimé le souhait de voir l'Union africaine (UA) participer au prochain sommet du G20

"Nous espérons que l'UA pourra rejoindre le G20, lors du prochain sommet en Inde", a-t-il indiqué, selon le site local "Russia Today". Il a affirmé que la Russie "est un partenaire important pour l'Afrique, et qu’il est par conséquent ouvert à la coopération avec les pays de l'Union africaine dans tous les domaines".

Le président russe a noté que les relations commerciales avec l'Afrique se sont développées, malgré les répercussions de la pandémie de coronavirus et des sanctions infligées à son pays.

Il a souligné l'importance d'étendre les vols directs entre la Russie et les pays africains ainsi que l'importance d'assurer une connectivité plus large avec l'Afrique par le biais de vols directs.

Suppression de la dette somalienne

Le gouvernement somalien a annoncé de son côté que la dette de 684 millions de dollars dus à la Russie a été annulée grâce à l'accord conclu avec la Russie.

Le ministre somalien des finances, Bihi Iman Cige, et le vice-ministre russe des finances, Timur Igorevich Maksimov, qui se sont rencontrés lors du sommet Afrique-Russie à Saint-Pétersbourg, en Russie, ont signé un accord visant à annuler cette dette.

"C'est un jour historique pour la Somalie. L'accord d'annulation de la dette nous permettra de nous concentrer sur l'avenir et de construire un avenir meilleur pour notre peuple” a déclaré Cige.

Soulignant que les relations entre la Russie et la Somalie s'amélioreront grâce à cet accord, M. Cige a indiqué que les relations économiques s'approfondiront également.

Poutine offre un hélicoptère à Mnangagwa

Le président russe Vladimir Poutine a offert l'un des hélicoptères présidentiels à son homologue zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, lors du sommet Russie-Afrique, a fait savoir le ministère zimbabwéen de l'information sur Twitter.

M. Mnangagwa, qui a examiné l'hélicoptère qui sera bientôt envoyé au Zimbabwe, a déclaré que les deux pays devaient coopérer car ils étaient tous deux soumis à des sanctions de la part des pays occidentaux.

Le Zimbabwe entretient des relations étroites avec la Russie depuis le temps où ce pays d’Afrique australe luttait pour son indépendance.

La deuxième édition du sommet "Russie-Afrique" s’est ouverte jeudi dans la ville russe de St-Pétersbourg, dans le cadre des efforts visant à renforcer les relations stratégiques entre Moscou et les pays du continent et à impulser les liens économiques, scientifiques, techniques, sociaux et culturels entre la Russie et les pays africains.