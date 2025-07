La Chine et la Mauritanie ont signé un accord pour promouvoir conjointement la mise en œuvre du vaste projet d'infrastructure connue sous le nom de "la Ceinture et la Route", a rapporté la radio d’Etat chinoise.

L’événement a eu lieu lors d’une rencontre entre le président chinois Xi Jinping avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine.

Le président Xi s’est engagé à promouvoir la coopération entre la Chine et les pays africains et arabes, affirment les médias d'État.

M. Xi a également déclaré, après une rencontre avec le président burundais Evariste Ndayishimiye, que la Chine était ouverte au renforcement de la communication et de la collaboration avec le Burundi sur les grandes questions internationales, en particulier les questions pressantes en Afrique.

Le leader chinois a multiplié dernièrement les marques d’ouverture vers l’Afrique, courtisée par les puissances mondiales qui sont attirées par ses riches ressources minérales, ses terres agricoles inexploitées, ses marchés en pleine expansion et son poids stratégique.

Des entreprises algériennes et chinoises viennent de signer de nombreux accords de coopération en marge du forum d'affaires entre les deux pays, organisé à l'occasion de la récente visite du président Abdelmadjid Tebboune à Pékin.

Lors d’une rencontre avec son homologue algérien, le président Xi a plaidé pour un renforcement des liens avec l'Algérie, au moment où Pékin cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie.

La Chine a engagé des investissements considérables en Algérie dans le secteur de l'énergie, dont un contrat entre le groupe pétrolier et chimique chinois Sinopec et l'algérien Sonatrach.

Des dirigeants de Sonatrach se sont rendus en Chine en mai pour discuter de la coopération énergétique et signer un contrat de livraison de gaz avec leurs partenaires chinois, selon l’agence Algérie Presse Service.

L'Algérie compte également sur le soutien de Pékin pour faire avancer sa candidature pour rejoindre le groupe des BRICS dont la Chine est membre influent.

Tout récemment également, la Chine et le Maroc ont conclu un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine agricole en vue de “renforcer la sécurité alimentaire et augmenter la contribution de l'agriculture au PIB”.

Signé au début de juillet à Rabat, l'accord couvre notamment les domaines de l'irrigation, la pisciculture, la recherche scientifique et la numérisation du secteur.

Le Maroc a été le premier pays africain à rejoindre l'initiative "Belt and Road", connue sous le nom de "nouvelle route de la soie" pour le XXIe siècle, une vision ambitieuse qui vise à injecter d'énormes investissements pour développer l'infrastructure des corridors économiques mondiaux reliant plus de 70 pays.

L'initiative a été lancée par le président chinois Xi Jinping en 2013. Il s'agit d'un projet visant à établir une ceinture terrestre de chemins de fer et de routes à travers l'Asie centrale et la Russie, et une route maritime qui permet à la Chine d'atteindre l'Afrique et l'Europe par la mer de Chine et l'océan Indien, pour un coût total d'un billion de dollars.​​​​​​