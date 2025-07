S'exprimant lors de la cérémonie de clôture du 16e Salon international de l'industrie de la défense (IDEF) à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que les prototypes des futurs équipements de défense nationale seront testés pour à la fois pour un usage domestique et pour des exportations.

Cet événement de quatre jours, commencé mardi, a présenté des technologies, des systèmes et des produits de pointe dans les domaines de la défense et de l'aérospatiale.

Évoquant l'avion de combat le plus avancé du pays, le “KAAN”, M. Erdogan a annoncé que l'avion effectuera son vol inaugural d'ici la fin de cette année.

“Pendant des années”, a regretté le president turc, “la Turquie n'a pu utiliser les armes qu'elle importait pour lutter contre le terrorisme.”

"Nous avons été soumis à des embargos secrets et patents, nous avons été victimes de restrictions injustes et illégales", a-t-il ajouté, avant de poursuivre: "Nous avons connu des doubles standards, de l'injustice et de la déloyauté. Face à cette adversité, nous n'avons pas baissé les bras, nous ne nous sommes jamais détournés de notre chemin", a ajouté Erdogan.

M. Erdogan a précisé que le taux de dépendance du pays qui était de 80% dans le domaine de la défense il y a 21 ans, est actuellement d'environ 20%.

Au cours de cette période, “la Turquie a remporté de nombreux succès, et fabriqué des produits de défense qui étaient autrefois un exploit inaccessible”, a déclaré le chef d’État turc.

Des délégations internationales

Le président turc a déclaré que l'IDEF avait accueilli des délégations de 81 pays, dont certains font partie de l'OTAN, de la Ligue africaine et du Conseil des affaires turco-américain.

Ces 741 délégués de 189 délégations différentes ont visité le site de l'événement, tandis que 1 461 entreprises, dont 772 étrangères, ont exposé leurs produits et systèmes lors de l'événement.

“L'IDEF, où 5 000 réunions d'affaires ont eu lieu lors de l'édition 2023, est devenue une marque mondiale dans son domaine”, s’est réjouit M. Erdogan.

Un modèle turc dans les relations de défense

M.Recep Tayyip Erdogan a souligné l’importance du développement d’un modèle turc dans la coopération de l'industrie de la défense, à l’instar des efforts fournis dans le domaine de l'aide humanitaire.

“L'objectif du pays n'est pas seulement de vendre des produits, mais aussi d'établir une coopération à moyen et long termes”, a-t-il déclaré, avant d’ajouter : "Il n'est pas juste d'utiliser une question aussi vitale que la sécurité comme élément de menace et de pression entre les pays".

M. Erdogan a expliqué que “chacun devrait pouvoir répondre facilement à ses besoins de sécurité tant qu'il reste légitime et dans le cadre de la loi. C'est pourquoi nous continuerons à partager nos capacités avec des pays amis et frères".

En somme, le président turc à déclaré : "Nous serons aux côtés de tous nos amis tout en répondant à nos propres besoins".