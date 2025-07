Cette rencontre s'est déroulée avec la participation du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, selon un communiqué de la présidence égyptienne, rendu public samedi, sur sa page officielle Facebook.

"Le président Abdel Fattah al-Sissi a participé à une réunion avec son homologue russe, Vladimir Poutine, à Saint-Pétersbourg, ainsi que des dirigeants de pays africains participant à l'initiative de médiation africaine pour régler la crise russo-ukrainienne", indique le communiqué.

Les dirigeants africains ont affirmé que l'Afrique avait un intérêt fondamental à œuvrer pour mettre fin à ce conflit, compte tenu de ses énormes effets négatifs sur un certain nombre de secteurs vitaux, tels que la sécurité alimentaire, l'énergie et la finance internationale.

"Il a donc été convenu de poursuivre un travail intensif pour faire avancer l'initiative africaine en cristallisant les mécanismes nécessaires afin d'encourager les parties russe et ukrainienne à s'y engager positivement au cours de la période à venir", d'après la même source.

En mai dernier, six dirigeants du continent africain ont annoncé le lancement d'une initiative de médiation pour résoudre la crise entre Moscou et Kiev, en partant d'un premier cessez-le-feu puis en engageant des négociations.

Ils sont les suivants: le président égyptien, ses homologues sud-africain Cyril Ramaphosa, sénégalais Macky Sall, zambien Hakainde Hichilema, congolais Denis Sassou-Nguesso et ougandais Yoweri Museveni.

En juin dernier, une délégation de ces pays, en plus de représentants des îles Comores et de l'actuel président de l'Union africaine, a rencontré Poutine pour discuter de l'initiative africaine, selon des informations officielles et médiatiques d'après lesquelles leurs pays ont été fortement touchés par la guerre.

Depuis le 24 février 2022, la Russie a lancé une attaque militaire contre son voisin l'Ukraine, poussant les capitales, Washington en tête, à imposer de sévères sanctions économiques à Moscou. Les affrontements se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie sur plusieurs fronts.

Jeudi et vendredi, la ville russe de Pétersbourg a accueilli la deuxième édition du sommet "Russie - Afrique", après la première qui s'était déroulée en 2019 sous la présidence de l'Egypte.