L'année dernière, Lafarge est devenue la première entreprise de l'histoire américaine condamnée pour corruption d'une organisation terroriste étrangère après avoir admis avoir payé deux groupes terroristes pour qu'ils lui permettent de poursuivre ses activités en Syrie.

Lafarge, qui a été rachetée par la société suisse Holcim en 2015, a accepté de payer 778 millions de dollars de confiscation et d'amendes dans le cadre d'un accord de plaidoyer en octobre dernier.

L'entreprise française a versé près de 6 millions de dollars à Daesh et au Front Al-Nosra en Syrie, selon les documents déposés jeudi au tribunal à New York.

"Les paiements des défendeurs ont aidé les attaques terroristes qui ont ciblé les plaignants et les membres de leur famille", indique le document.

La procureure générale adjointe des États-Unis, Lisa Monaco, a précisé que l’entreprise avait profité d'août 2013 à octobre 2014 de la prise de contrôle de Daech en Syrie pour éradiquer la concurrence et augmenter sa part de marché dans la région.

En contrepartie, Lafarge a pu continuer à exploiter sa cimenterie de Jalabiyeh, ce qui lui a permis de réaliser un chiffre d'affaires net d'environ 70 millions de dollars.

Outre Lafarge SA, l'ancien président Bruno Lafont et d'autres dirigeants sont également accusés dans cette plainte qui réclame des dommages-intérêts punitifs et des indemnités.

"Tout comme Lafarge est coupable d'un crime en vertu de la loi antiterroriste, elle est civilement responsable en vertu de la même loi envers les victimes de son association de malfaiteurs", ajoute le document.

Les plaignants comprennent les familles des journalistes et du personnel militaire américains tués ou blessés par les attaques du Front Al-Nosra et de Daesh en Syrie, en Irak et ailleurs.

Il s'agit notamment de la famille de Kayla Mueller, une travailleuse humanitaire américaine qui a été violée et assassinée, ainsi que des familles des journalistes Steven Sotloff et James Foley qui ont tous deux été décapités par Daesh devant une caméra en 2014.

La plainte comprend également les familles de 10 militaires américains tués ou blessés par des attaques du groupe terroriste. Des preuves apportées par TRT World

TRT World a joué un rôle essentiel dans la révélation des activités illégales du groupe Lafarge en Syrie à travers son documentaire "The Factory", publié en novembre 2021, qui révèle que Lafarge a versé 10 millions de dollars aux organisations terroristes PKK et Daech.

"Le travail de TRT sur cette affaire de Lafarge a été tout simplement extraordinaire. Je ne suis pas sûr que cela aurait pu arriver sans TRT", avait d’ailleurs souligné l'expert américain en droit constitutionnel Bruce DelValle.

Des documents révélés par l’Agence Anadolu (AA), en septembre 2021, ont également montré que le groupe Lafarge a régulièrement informé les services de renseignement français des arrangements conclus avec Daech pour obtenir le maintien de ses activités en Syrie.

Ces échanges montrent en outre que les services français ont profité de Lafarge pour obtenir des informations sur les activités de Daech, sans jamais mettre en garde le cimentier sur la potentielle qualification pénale des activités auxquelles il se livrait.