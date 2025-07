Erdogan et Bayramov ont tenu une réunion à huis clos au complexe présidentiel, où le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan et le conseiller en chef d'Erdogan, Akif Cagatay Kilic, étaient également présents.

Au cours de cet entretien, le président turc a indiqué que “les efforts visant à augmenter le volume des échanges entre les deux pays pour atteindre l'objectif de 15 milliards de dollars devraient se poursuivre”.

Notant qu'il est dans l'intérêt commun d'agir ensemble et de coopérer pleinement dans les domaines de l'énergie et des transports, M. Erdogan a souligné l'importance du chemin de fer transcaspien et du chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars.

Erdogan et Bayramov ont également discuté du processus de normalisation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

Le président turc a souligné que l'ouverture immédiate du corridor de Zangezur et la mise en œuvre de l'accord de paix global dès que possible sont essentielles pour le processus de normalisation, selon le communiqué.

Plus tôt, Bayramov a rencontré Fidan pour discuter des relations bilatérales, des questions régionales et internationales.

Pour rappel, la Turquie est devenue le premier État à reconnaître l'Azerbaïdjan, qui a déclaré son indépendance en 1991. Ses relations avec l'Azerbaïdjan sont multiformes et à un niveau stratégique.