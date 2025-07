L'attaquant sénégalais, qui a rejoint le Bayern il y a seulement 12 mois, devrait s'ajouter au nombre croissant de joueurs en partance pour l'Arabie saoudite en signant à Al-Nassr, l'équipe de Cristiano Ronaldo, dans le cadre d'une transaction d'un montant de 37 millions d'euros.

"Il est évident que c'est quelque chose que nous n'avons pas exploité à son plein potentiel, ce qui est mon travail et ma responsabilité, mais dans cette situation particulière, c'était la meilleure solution pour défaire le noeud", a indiqué l'ancien coach du PSG et de Chelsea.

"Quitter le Bayern me fait mal", a de son côté expliqué Mané à Sky Germany. "J'aurais souhaité une fin différente".

Tuchel a fait écho à ces sentiments lorsqu'il s'est exprimé à Singapour à la veille du match amical de son équipe contre Liverpool.

"Nous avons eu une longue et grosse accolade et nous avons tous les deux convenu que nous n'aimions pas ce qui se passait maintenant, mais nous pensons que c'est pour le mieux dans cette situation", a déclaré l'entraîneur du Bayern.

"Parfois, les choses ne se passent pas comme tout le monde le souhaite. Humainement, j'ai toujours eu une très bonne relation avec lui et cela restera ainsi", a souligné Tuchel.

"Je comprends tout à fait qu'il se sente blessé et je ne me sentirais pas heureux non plus si de telles choses se produisaient", a-t-il ajouté.

Le club allemand, toujours orphelin d'un avant-centre depuis le départ de Robert Lewandowski au Barça en 2022, a fait de l'attaquant de Tottenham Harry Kane sa priorité. Des représentants du Bayern se seraient rendus à Londres pour discuter d'un accord avec le club de Premier League lundi.