"Pour une réglementation efficace des divertissements nocturnes et de la pollution sonore, le Cabinet a établi l'heure de fermeture des services non essentiels à 1H00 les jours ouvrables et à 2H00 le week-end (vendredi et samedi), à compter du 1er septembre 2023", a annoncé le gouvernement.

La nation d'Afrique de l'Est est dirigée d'une main de fer par le président Paul Kagame et la police a déjà adopté une ligne dure contre le tapage, ordonnant la fermeture des bars et confisquant l'équipement des lieux de divertissement.

Un propriétaire de discothèque qui s'est entretenu avec l'AFP sous couvert d'anonymat a déclaré que les dernières restrictions étaient "rétrogrades et tueront certainement les entreprises".

Le mois dernier, le gouvernement a publié des directives sur les nuisances sonores, limitant les niveaux dans les zones commerciales à 55 décibels la nuit.