"Les combats sont difficiles, mais nous progressons", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne sur internet, saluant le retour du drapeau ukrainien dans les villages des "territoires nouvellement libérés".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a admis jeudi que la contre-offensive de son armée dans le conflit contre la Russie était difficile, mais a souligné la domination de ses soldats sur le terrain.

Depuis juin dernier, l'Ukraine a lancé une contre-offensive pour repousser les troupes russes des territoires est et sud du pays. Le président ukrainien a parlé jeudi des combats dans les zones de Lyman, Bakhmout et Avdiivka, dans l'est du pays, mais aussi sur le front sud.

Les avancées sont encore modestes

"Au cours de la semaine dernière,en conséquence de l'amélioration du positionnement et de l'alignement (tactiques) opérationnels de la ligne de front en direction de Bakhmout, (un) territoire de 7 km2 a été libéré" d'après la vice-ministre ukrainienne de la Défense Gannat Malliar, sur Telegram.

Après la reprise par l'Ukraine de certaines parties du territoire autour de Kherson et de Kharkiv en 2022, l'armée fait face à une résistance acharnée de la part des troupes russes.

Kiev qui entrevoit une offensive "longue et difficile" sollicite plus d'armements de ses alliés occidentaux.