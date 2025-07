"A la suite de l'attaque, le (navire russe) Olenegorski Gorniak a subi de sérieuses brèches et ne peut plus mener de missions de combat", a dit la source ukrainienne à Reuters.

Cela confirme en partie les déclarations du ministère russe de la Défense, cité par l'agence de presse officielle TASS, qui avait déclaré plus tôt que la base de Novorossiisk avait été attaquée par deux drones maritimes, en affirmant toutefois qu'ils avaient été neutralisés.

Plus tôt dans la matinée, les réseaux sociaux s'étaient faits l'écho d'explosions et de tirs près du port qui contrôle notamment l'accès au détroit de Kertch, entre la Russie continentale et la Crimée.

Depuis que Moscou a refusé le mois dernier de prolonger l'accord sur les exportations de céréales en mer Noire, les affrontements dans la zone se sont intensifiés. Des drones et missiles russes ont ciblé plusieurs infrastructures portuaires ukrainiennes.