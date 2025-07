Le fils d'un ancien général nazi a dit un jour : "Ne nous faites pas confiance, nous les Allemands" dans une interview accordée à un média britannique."

Tant que notre économie va bien", a déclaré Niklas Frank dans une interview en 2017 à propos de l'indignation suscitée par l'accueil de réfugiés en Allemagne, "et tant que nous gagnons de l'argent, tout est très démocratique, mais si nous connaissons une période de cinq à dix ans de graves problèmes économiques, la houle pourrait souffler sur le marais (l’extrême droite) et le lac dans la tourmente pourrait tout submerger".

Auteur et journaliste Niklas a beaucoup écrit contre l'extrême droite et son père, Hans Frank, était le gouverneur général nazi de la Pologne occupée.

Les craintes de Niklas au sujet de l'Allemagne sont en passe, hélas, de se réaliser et même plus rapidement qu’il ne l’avait prédit : en cas de graves problèmes économiques, les troubles peuvent déferler sur le pays et l’engloutir.

L'Allemagne d'aujourd'hui est le creuset d'une société fracturée où les minorités vivent dans des quartiers urbains discriminés. Ces zones ont longtemps été privées de fonds publics destinés à entretenir et améliorer les infrastructures de base.

Les groupes minoritaires sont confrontés à des taux de chômage élevés et au harcèlement des forces de l'ordre. Ils vivent sous le regard constant d'une presse hargneuse et vindicative, qui n'hésite pas à les utiliser comme punching-ball.

En bref, les groupes de migrants en Allemagne sont tout aussi désappointés quant à leur avenir et aussi séparés de la société, au sens large, qui les entoure qu'ils le sont en France

Selon les derniers chiffres, près de 25 % de la population allemande, soit 25 millions de personnes, sont issues de l'immigration.

Manque de confiance

Le cas de Wafaa Albadry, une journaliste germano-égyptienne, nous donne une idée du type de problèmes que les minorités doivent affronter.

Il y a environ trois ans, Albadry a subi des injures racistes proférées par un agent de sécurité dans un supermarché. Elle a porté plainte et l'affaire a été portée devant les tribunaux, mais elle a perdu son procès. Maintenant, le procureur de la République l'accuse de mentir et d'insulter l'Allemagne et la police fédérale.

Toutes les charges retenues contre elle ont été abandonnées lors de la première audience du tribunal. Il n'y avait manifestement aucune raison d'aborder l'affaire légalement. Il faudrait supposer que cette opération pourrait servir d'outil pour intimider et inciter les dénonciateurs des discriminations à renoncer à leurs actions

Les minorités résidant en Allemagne se plaignent d’un manque de soutien des autorités à qui elles ont retiré leur confiance, la position des autorités s’expliquerait par l’assaut que ces dernières subissent de la part de l’extrême droite

L'Allemagne a connu une augmentation constante de la violence d'extrême droite. L'année dernière, le pays a enregistré 23 000 crimes d'extrême droite, une augmentation de plus de 5 % par rapport à l'année précédente. Celles-ci comprenaient plus de 1 100 attaques violentes.

Au cours des trois premiers mois de cette année, il y a déjà eu 124 attaques contre des musulmans et des mosquées à travers l'Allemagne, cependant, Burhan Kesici, président du Conseil islamique pour l'Allemagne, a déclaré que de nombreuses autres agressions n'avaient pas fait l’objet d’un signalement.

Les musulmans et les autres minorités, issues de l'immigration, ont cessé de faire confiance à la police et au système judiciaire en raison de leur manque de diligence et du traitement bouffon de leurs plaintes. Par conséquent, la plupart ne signalent pas les crimes fondés sur la race ou la religion. Dans certains cas, les plaintes sont écartées, dépeignant la victime comme l'agresseur, comme dans le cas de Wafaa.

La grande disparité

La mobilité sociale n'a pas été particulièrement rapide en Allemagne, la puissance industrielle de l'Europe.

Selon un rapport de l'OCDE, un enfant dont les revenus des parents se situent dans les 10 % inférieurs de la population a besoin de six générations ou de 180 ans pour atteindre le revenu national moyen en Allemagne.

Compte tenu de la composition démographique de l'Allemagne, cet enfant vient probablement d'une famille de migrants, dont les ascendants ont connu une pauvreté endémique de plusieurs générations

Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, les migrants gagnent près de 13 % de moins que les travailleurs non migrants dans l'UE.

Cette discrimination s'étend au lieu de travail puisque le taux de chômage dans les communautés de migrants dépasse 15 %, soit 10 % de plus que dans le reste de l'Allemagne.

Cela engendre le découragement, le manque de mobilité sociale signifiant que les enfants migrants manquent souvent d'aspirations et d'appartenance.

Et les tabloïds désignent effectivement les jeunes migrants comme la cause explicative de tous les troubles et de tous les dysfonctionnements de la société allemande

Lorsqu'une personne issue de l'immigration décide de s'exprimer sur ces problèmes, elle se voit rapidement réduite au silence.

Dans une affaire récente, une conférencière d'origine turque a été rapidement licenciée de son travail, lorsqu'elle a tweeté qu'elle et ses amis s'inquiétaient des mauvais traitements racistes infligés par la police.

De tels cas contribuent à accroître les tensions et à nourrir les déceptions des communautés de migrants, provoquant de nouvelles divisions entre les migrants et les autres.

Plus d'ennemis

M. Frederich Merz, chef de l'Union chrétienne-démocrate, l'ancien parti de la chancelière Merkel, a récemment déclaré qu'il n'hésiterait pas à travailler avec le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) dans certains États fédéraux.

Cela a provoqué un tollé, car la CDU avait précédemment déclaré que cela ne fonctionnerait pas avec l'AfD. Mais ces considérations se sont estompées - l'extrême droite est désormais une tendance politique qui compte en Allemagne.

L'AfD effectue régulièrement des sondages en tant que deuxième plus grand parti politique d'Allemagne, et pas seulement dans les États de l'Est traditionnels, mais aussi dans l'ancien territoire de la CDU à l'ouest.

Tous leurs partisans ne sont pas issus de l'extrême droite traditionnelle, beaucoup viennent de la majorité silencieuse allemande privée de ses droits. Si la montée de l'AfD se poursuit dans le même sens, le parti devrait former un gouvernement de coalition lors des prochaines élections allemandes d'octobre 2025.

Cela encourage ses partisans qui s’enhardissent, et bien qu'aucun lien direct n'ait été établi, l'islamophobie en Allemagne a bondi au cours des deux dernières années.

Un récent rapport de 400 pages commandé par le gouvernement sur l'islamophobie suggère qu'au moins un tiers des musulmans en Allemagne ont été confrontés à l'hostilité en raison de leur religion. Les experts, cependant, affirment que les chiffres réels sont probablement plus élevés, puisque seulement 10 % des musulmans semblent signaler des crimes d'hostilité et de haine à leur encontre.

Selon un expert, “près de la moitié de la population allemande croit que l'islam n'a pas sa place ici”.

Les tensions sociétales dans la poudrière qu'est l'Allemagne peuvent déclencher des émeutes raciales, similaires à celles de la France, dans les villes allemandes.

Le marais de la majorité silencieuse, dont parlait Niklas Frank en 2017, est composé d'extrême droite et les élections d'octobre 2025 montreront s'il devient un lac ou se transforme en mer.