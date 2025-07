Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a eu samedi un entretien téléphonique avec son homologue américain, Anthony Blinken, au cours duquel ils ont évoqué les relations bilatérales entre les deux pays, ainsi que plusieurs dossiers régionaux et internationaux.

La relance de l'accord d’exportation des céréales ukrainiennes et la sécurité de la mer Noire ont été au cœur de cet entretien téléphonique qui a eu lieu à la demande de la partie américaine, a indiqué un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères.

Fidan et Blinken ont également discuté des dossiers de l'élargissement de l'OTAN, des développements dans la région du Caucase du Sud et de la normalisation des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, a ajouté la même source.

Le 17 juillet, Moscou a refusé de prolonger l'accord céréalier et a mis certaines conditions pour sa reprise.

Le président Poutine avait accusé les pays occidentaux de ne pas respecter les termes de l'accord, malgré les efforts des Nations Unies.

Le 22 juillet 2022, la Russie, la Turquie, l'Ukraine et les Nations Unies ont signé l'Initiative de la mer Noire, qui exige garantit l’exportation des céréales et des produits alimentaires ukrainiens via la mer Noire à partir de trois ports, y compris celui d'Odessa.