Les Forces armées soudanaises ont procédé dimanche à leur premier bombardement aérien des positions des Forces de soutien rapide (FSR) dans le palais présidentiel, contrôlé par le groupe paramilitaire depuis avril.

L'armée a soumis les FSR positionnées près du commandement des unités blindées dans la capitale Khartoum à d'intenses bombardements aériens.

Les positions des forces paramilitaires dans les trois villes de Khartoum, Omdurman et Bahri ont également essuyé des tirs d'artillerie lourde de l'armée.

Les FSR avaient encerclé le quartier général du commandement général près du palais présidentiel.

Entre-temps, les États-Unis, la Norvège et le Royaume-Uni ont appelé à une cessation immédiate des hostilités au Soudan.

Affrontements meurtriers

L'armée soudanaise avait précédemment annoncé que des dizaines de membres des forces paramilitaires avaient été tués et 10 véhicules militaires détruits lors des attaques contre les positions des FSR près du commandement des unités blindées dans le sud de la capitale.

Le Soudan vit depuis plus de 100 jours au rythme d’affrontements intenses entre l'armée et les forces paramilitaires, notamment dans des zones stratégiques autour de la capitale et dans l'ouest du pays.

Depuis le début du conflit, qui s’est déclenché depuis plus de 100 jours, plus de 3 000 personnes ont perdu la vie, des dizaines de milliers ont été blessées et environ quatre millions de personnes ont été déplacées, la majeure partie des affrontements étant concentrés autour de la capitale.