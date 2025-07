"Notre vision est de faire de la Turquie l'un des acteurs de la construction du système lors du 'Siècle de la Turquie'. Nous atteindrons ce grand objectif en prévoyant et en façonnant le changement", a indiqué le ministre turc des affaires étrangères dans un discours prononcé lundi devant les ambassadeurs turcs en poste à l'étranger et dans le pays.

"Nous travaillerons avec d'autres pays pour établir un système international efficace et inclusif qui englobe l'humanité, éradique les injustices mondiales, s'attaque aux inégalités économiques et engendre la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité", a déclaré M. Fidan devant ses collaborateurs.

Conscient que les changements majeurs requièrent de la patience stratégique et une forte volonté, la Turquie procédera par étapes "modestes mais régulières", a précisé le MAE turc.

"Lors de la mise en œuvre de ces mesures, nous agirons conformément à quatre objectifs stratégiques fondamentaux :"Instaurer la paix et la sécurité dans notre région, établir nos relations étrangères sur une base structurelle, développer un environnement de prospérité et faire progresser nos objectifs mondiaux", a commenté M. Fidan.

“Les groupes terroristes sont la plus grande menace pour la sécurité”

“La plus grande menace pour la sécurité, la paix et la stabilité dans la région de la Turquie est constituée par les organisations terroristes et autres groupes mandataires”, a déclaré le ministre.

"Que leur nom soit FETO, PKK/YPG, ou Daech, avec toutes nos institutions concernées, nous ne laisserons pas les organisations terroristes et les forces qui les soutiennent naître et se développer dans notre pays et dans notre région, a insisté le M. Fidan, avant de poursuivre: “Nous ne leur laisserons aucun espace, nous ferons en sorte de les étouffer afin qu’ils ne puissent plus respirer".

À cette fin, le Chef de la diplomatie turque a indiqué que son pays continuera à combattre les terroristes en renforçant ses capacités militaires, de renseignement et technologiques sur son territoire, tout en assurant une coopération efficace avec ses amis à l'étranger.

Les relations Turquie - Union Européenne (UE)

Le ministre Fidan s'est aussi exprimé sur les relations entre la Turquie et l'Union européenne : "Dans la nouvelle période, il est important d'aborder les relations Turquie-UE avec une perspective visionnaire et de revitaliser le processus dans la perspective d'une adhésion à part entière. Sur la base de l'appel lancé par notre président en faveur de la relance du processus d'adhésion de la Turquie à l'UE, nous soulignons une fois de plus qu'une Union européenne sans la Turquie ne saurait être un véritable acteur mondial."

"Nous attendons également de l'OTAN qu'elle soit tout aussi attentive aux menaces et aux préoccupations en matière de sécurité auxquelles tous ses membres sont confrontés, a annoncé le ministre, avant d'ajouter : “Dans ce contexte, nous réitérons notre appel à certains pays de l'OTAN pour qu'ils mettent immédiatement fin à leur coopération ouverte et secrète avec le PKK en Syrie et en Irak".

Enfin, concernant les relations avec le voisin grec, M. Hakan Fidan, soulignant que l'atmosphère positive actuelle offre une excellente occasion de trouver une solution aux questions litigieuses a achevé sa péroraison par ces mots :

"Nous sommes sincères à cet égard. Nous espérons que la partie grecque fera preuve de la même sincérité. D'autre part, notre position sur Chypre, notre cause nationale, est claire. L'enregistrement de l'égalité souveraine et du statut international égal des Chypriotes turcs est notre politique de base".