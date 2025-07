Au moins deux personnes sont mortes, des milliers de vols aux États-Unis annulés ou retardés et plus de 1,1 million de foyers et d'entreprises ont souffert de coupures d’électricité lundi suite à de violentes tempêtes qui ont frappé l'Est des États-Unis.

Le National Weather Service a émis une veille de tornade pour la grande région de D.C., jusqu'à 21 heures. Une déclaration spéciale du service météorologique a averti: "Il existe une menace importante pour les vents de force ouragan destructeurs et localement destructeurs, ainsi que le potentiel de grosse grêle et de tornades, même de fortes tornades."

La propagation des tempêtes a été massive, avec des veilles de tornade et des avertissements affichés dans 10 États du Tennessee à New York.

Le National Weather Service a déclaré que plus de 29,5 millions de personnes étaient sous surveillance de tornade lundi après-midi.

Lundi soir, plus de 2 600 vols américains avaient été annulés et près de 7 900 retardés, selon le service de suivi des vols FlightAware. De nombreuses annulations ont eu lieu à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, qui se remettait des perturbations causées par les tempêtes du dimanche.

La Maison Blanche a même dû repousser de 90 minutes le départ du président Joe Biden pour un voyage de quatre jours qui l'emmène en Arizona, au Nouveau-Mexique et en Utah.