Après le plus grand contrat d'exportation de défense et d'aérospatiale jamais conclu par la Turquie, signé entre le producteur turc de drones aériens sans pilote (UAV) Baykar et l'Arabie saoudite, de nouveaux accords ont été conclus.

Baykar a récemment signé un accord de coopération et d'exportation avec le ministère saoudien de la Défense pour le véhicule aérien de combat sans pilote (UCAV) Bayraktar Akinci. Il s’agit du plus important contrat d'exportation de défense et d'aérospatiale dans l'histoire de la République de Turquie.

D'après les informations recueillies par Anadolu, le ministère saoudien de la Défense a organisé une cérémonie de signature pour un accord d'indigénisation de la production d'UAV à Riyad.

Lors de cette cérémonie, les entreprises de défense turques Baykar, Aselsan et Roketsan ont signé de nouveaux accords avec des entreprises saoudiennes.

Baykar a conclu des protocoles d'accord avec l'entreprise publique Saudi Arabian Military Industries (SAMI) pour la production locale et le transfert de technologie, tandis qu'Aselsan et Roketsan ont signé des protocoles d'accord avec la Saudi National Company for Mechanical Systems.

Les PDG de Baykar, Haluk Bayraktar, d'Aselsan, Ahmet Akyol, et de Roketsan, Murat Ikinci, ont apposé leur signature sur ces accords lors d'une cérémonie qui s’est tenue en présence de Haluk Gorgun, président de l'Agence turque de l'industrie de la défense.

Lors de son allocution durant la cérémonie, Bayraktar a exprimé sa satisfaction de ce moment important qui augure un nouveau chapitre pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Soulignant que les nations qui adoptent de nouvelles technologies n'en tirent pas seulement des avantages, mais renforcent également leurs liens avec leurs partenaires, il a assuré: "Nous avons partagé et continuerons de partager des technologies novatrices, y compris celles de Bayraktar Akinci."

Il a ajouté que Bayraktar Akinci n'est pas une arme ou un avion ordinaire mais un robot intelligent volant équipé de dizaines d'ordinateurs, de dizaines de milliers de lignes de code et d'intelligence artificielle.

Au nom de Baykar, Bayraktar a pris l'engagement de collaborer de manière hautement efficace pour assurer une mise en œuvre sans heurts du projet et pour fournir des services après-vente. Il a ajouté que les étapes nécessaires étaient également en cours d’examen avec les institutions saoudiennes, les organismes de régulation et l'industrie locale.

Réaffirmant sa disponibilité à pour poursuivre le projet, Bayraktar a noté que ce projet ne constituait pas seulement une opportunité commerciale pour Baykar, mais également un pilier d'opportunités prometteuses en harmonie avec les intérêts nationaux. .

"Baykar est conscient de l'ampleur du projet et mobilise toutes ses capacités pour assurer une réussite qui annonce de nombreuses années de coopération stratégique", a-t-il déclaré, précisant que l’objectif est de veiller à ce que les bénéficiaires saoudiens finaux soient bien informés sur le concept de Bayraktar Akinci, et que l'ensemble de la flotte Bayraktar soit exploitée de manière efficiente, avec un accroissement des capacités de transfert.