La fermeture de l’espace aérien nigérien par les nouveaux dirigeants militaires perturbe la desserte de certaines destinations africaines par des compagnies aériennes européennes.

Peu après la fermeture de l’espace aérien nigérien dans la nuit du 6 au 7 août, plusieurs vols à destination de l’Europe ont dû être déroutés.

Des vols depuis Douala, Libreville, Kinshasa et Cotonou à destination de Paris ont dû revenir à leur point de départ, pour reprendre du carburant, d’après un responsable d’Air France cité par AFP.

La compagnie aérienne française prévoit un allongement des temps de vol de 15 minutes à deux heures vers l’Afrique subsaharienne.

L’interdiction de survol du Niger complique davantage la situation des compagnies aériennes desservant l’Afrique, d’autant plus que l’Agence européenne de sécurité aérienne déconseille de survoler la Libye et le Soudan, pour des raisons de sécurité.

Renchérissement des coûts

Logiquement, les coûts d’exploitation des compagnies aériennes reliant l’Europe à l’Afrique devraient s'accroître, d’autant plus que ces compagnies de transport devront voler plus longtemps et consommer plus de carburant.

Cela est d’autant plus ‘’embarrassant que c’est la haute saison pour l’industrie aéronautique’’ explique à TRT français Romuald Ngueyap, contrôleur aérien à l’aéroport international de Douala.

Cette situation redoute-t-il ‘’risque de renchérir le prix du billet d’avion d’autant plus qu’il y a des frais additionnels à gérer.’’

Les pavillons nationaux africains sont encore épargnés par les perturbations induites par la fermeture de l’espace aérien du Niger.

‘’Pour le moment les compagnies aériennes africaines sont épargnées, dans la mesure où elles font surtout du trafic sud-sud entre les pays africains, en dessous de l’équateur” explique Ngueyap.

Vite s'adapter

Dans l’urgence, l’industrie aéronautique essaye de s’adapter. ‘’Air France a déjà annulé cinq vols, de même qu’une grande compagnie anglaise’’, précise le contrôleur aérien qui relève par ailleurs une grande charge de travail pour les contrôleurs dans ‘’les nouveaux couloirs aériens dans l’est et l’ouest du continent’.

Le Niger a une superficie d’environ 1,5 million de kilomètres carrés. ‘’C’est le cinquième de la superficie de l’Afrique de l’Ouest. Il est au carrefour de plusieurs couloirs aériens’’.

Cette crise politique révèle la position stratégique du pays pour l’industrie aérienne.