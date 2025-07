Alors que la Turquie se prépare à célébrer son 100e anniversaire, le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan a déclaré mercredi que les ambassadeurs turcs avaient discuté des priorités de la politique étrangère du pays.

"Nous avons analysé en profondeur la nature de leurs priorités (des ambassadeurs) dans ‘le centenaire de la Turquie', fait le point sur leurs missions, précisé les menaces et déterminé les opportunités qui nous attendent dans notre région et dans le monde, a expliqué Hakan Fidan.

"Nous y avons travaillé de manière très systématique, région par région, sujet par sujet", a détaillé le MAE turc.

M. Fidan a précisé que les ambassadeurs avaient été reçus à la fois par le président Recep Tayyip Erdogan et le président du Parlement Numan Kurtulmus afin d’en recevoir des évaluations et des orientations en matière de politique étrangère.

Il a ajouté que la conférence, sous forme de panel avec participation collective, a été "très féconde".

“Nous avons eu l'occasion d'échanger sur les enjeux sous forme de questions-réponses détaillées avec nos ambassadeurs avec trois panels au total, en rencontrant nos ministres et nos chefs d'institutions concernés, notamment dans les domaines de l'économie, de la finance, du tourisme, de la culture, la sécurité, la science et la technologie”, a conclu le ministre.

Du 5 au 9 août, les ambassadeurs turcs en poste à l'étranger et dans le pays se sont réunis dans la capitale Ankara pour la conférence afin de discuter des développements régionaux et internationaux, des tendances mondiales et des défis et des opportunités récents.