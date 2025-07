Un Palestinien a été tué et quatre autres blessés tôt vendredi par un tir de l'armée israélienne lors d'un raid sur le camp de réfugiés de Tulkarm en Cisjordanie occupée, ont rapporté les médias locaux.

L'armée israélienne a pris d'assaut le camp de Tulkarm, ce qui a conduit à des confrontations et des affrontements armés, alors que les jeunes Palestiniens tentaient de résister à l'intrusion, ont déclaré des témoins oculaires à Anadolu.

L'armée israélienne a utilisé un bulldozer militaire et des dizaines de véhicules militaires, et a déployé des tireurs d'élite sur les toits des maisons, avec des tirs nourris de balles réelles, de gaz lacrymogènes et de grenades assourdissantes.

L'agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté qu'un hôpital local avait reçu cinq blessés, dont un homme de 23 ans, grièvement blessé à la poitrine, qui est décédé peu de temps après son admission.

Pour sa part, la brigade de Tulkarem, affiliée aux brigades Al-Quds, la branche armée du mouvement palestinien Jihad islamique, a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle "a répondu à l'incursion israélienne dans le camp de Tulkarem par des affrontements armés et des engins explosifs improvisés".

Depuis le début de l'année, la Cisjordanie a subi des raids répétés de l'armée israélienne et d'attaques de colons contre des villes et des villages palestiniens.