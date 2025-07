Les terroristes ont été ciblés dans la région du nord de l'Irak au cours d'une opération aérienne, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette opération fait suite à la mort de six soldats turcs mercredi lorsque des terroristes du PKK ont ouvert le feu contre les forces turques dans le nord de l'Irak, où la Turquie a lancé l'opération Griffe-Serrure en avril 2022 pour déloger les terroristes qui se réfugient dans la région frontalière.

Le nombre de terroristes "neutralisés" dans la région depuis jeudi est passé à sept.

Plus tôt, des sources du ministère ont indiqué que des opérations à grande échelle se poursuivent dans la région à la suite des attaques terroristes menées mercredi.

Au cours de sa campagne terroriste de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK - désigné comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne - a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.