"Il s'agit évidemment d'une horrible tragédie et les pensées (du Premier ministre) vont d'abord et avant tout aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie", a déclaré le porte-parole de Rishi Sunak à la presse.

"C'est un rappel brutal de la dangerosité de ces passages et de l'importance vitale de démanteler ces bandes criminelles", a-t-il ajouté, estimant qu'il était "juste pour le gouvernement d'agir d'urgence" pour mettre fin à ces arrivées.

Il a assuré que Londres travaillait avec la France pour utiliser "tous les leviers possibles" pour empêcher les traversées illégales vers l'Angleterre.

Six exilés Afghans, dont l'identification est en cours, ont trouvé la mort samedi dans le naufrage d'une embarcation qui transportait plus de 60 migrants des côtes du nord de la France vers le sud de l'Angleterre.

Le gouvernement conservateur de Rishi Sunak a érigé en priorité la lutte contre les traversées illégales de la Manche en bateau qui ont fortement augmenté depuis cinq ans.

En 2022, année record, 45.000 personnes ont réussi la traversée, malgré les périls encourus dans le détroit du Pas-de-Calais, un des plus fréquentés au monde, et la mort en novembre 2021 d'au moins 27 migrants dans le naufrage le plus meurtrier recensé dans la zone.

La tendance est à la baisse depuis le début de l'année, ce que le gouvernement britannique met sur le compte des résultats de sa politique parfois controversée pour décourager les arrivées, accompagnée d'une rhétorique très dure anti-migrants.

Mesure emblématique, une nouvelle loi, dénoncée jusqu'à l'ONU, interdit désormais aux migrants arrivés illégalement sur le sol britannique de demander l'asile au Royaume-Uni. Elle prévoit leur expulsion vers leur pays ou des pays tiers comme le Rwanda, projet bloqué en l'état par la justice.

Les associations de défense des réfugiés réclament de leur côté la mise en place de moyens légaux et sûrs pour que les migrants puissent rejoindre le sol britannique sans risquer leurs vies.