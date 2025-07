Neymar est sur le point de devenir la prochaine sensation en Arabie saoudite. D'après les détails fournis par L'Équipe, le joueur brésilien est en voie de rejoindre l'équipe d'Al Hilal, basée à Riyad. Une entente pour un contrat de deux ans est en cours (avec la possibilité d'une troisième année qui a récemment été évaluée). Al Hilal, concurrent de l'équipe d'Al Nassr - où Cristiano Ronaldo évolue - qui a longtemps tenté d'attirer Lionel Messi, obtient enfin sa grande vedette pour rivaliser avec le Portugais.

En rejoignant le Moyen-Orient, la vedette de 31 ans se verra attribuer un salaire considérable. Selon les informations de Foot Mercato, Neymar devrait accumuler entre 300 et 400 millions d'euros sur une période de deux ans. Al Hilal envisage de le rémunérer à la hauteur des émoluments de Karim Benzema chez Al Ittihad. Pour rappel, l'ancien pilier du Real Madrid a conclu un accord jusqu'en 2026 avec l'équipe de Djeddah, pour un montant d'environ 200 millions d'euros par saison.

Le PSG rafle aussi la mise Le départ de Neymar va générer un revenu d'environ 90 millions d'euros (hors bonus) pour le PSG. Le processus s'est intensifié suite à une conversation entre le joueur, l'entraîneur Luis Enrique et le conseiller sportif Luis Campos. Les responsables parisiens ont communiqué au Brésilien leur intention de ne pas compter sur lui pour la saison à venir, l'encourageant ainsi à rechercher un nouveau défi.

Bien qu’il soit le joueur le plus cher de l’histoire (acheté à 220 millions d’euros par le PSG), le club de la capitale réalise ainsi une vente importante pour un joueur de 31 ans.

Une aventure parisienne accompagnée de regrets

Contraint par de multiples blessures depuis son retentissant transfert à l'été 2017, le talentueux joueur brésilien a joué 173 rencontres pour Paris, marquant 118 buts (ce qui le place en cinquième position parmi les meilleurs buteurs de l'histoire du club) et distribuant 77 passes décisives (toutes compétitions confondues).

Au cours de cette période, il a remporté cinq titres de champion, trois Coupes de France et deux Coupes de la Ligue. En 2020, il a également atteint la finale de la Ligue des champions (battu 1-0 par le Bayern Munich). Suite à une intervention chirurgicale à la cheville en février dernier, Neymar a marqué sa présence dans le dernier match de la tournée de préparation en Asie contre l'équipe sud-coréenne du Jeonbuk Motors (victoire 3-0), en enregistrant un doublé et une passe décisive. Mais pendant son absence, sa relation avec les supporters parisiens était au plus mal.

En mai dernier, pour exprimer un mécontentement contre les résultats de l'équipe et la politique sportive du club, certains ultras du PSG ont manifesté devant la maison du Brésilien, en chantant : "Neymar casse-toi ! Neymar casse-toi !".