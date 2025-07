Des ex-officiers de police, qui ont pris leur retraite entre 2001 et 2015, ont été officiellement informés par courrier des charges qui pèsent sur eux, à savoir "l'utilisation inappropriée d'un réseau public de communications électroniques", en vertu de la loi sur les communications de 2003, a indiqué la police dans un communiqué.

"À la suite de l'enquête, il a été établi qu'entre août 2018 et septembre 2022, des communications inappropriées ont été partagées au sein d'un groupe WhatsApp fermé", a fait savoir la police métropolitaine.

Une enquête sur ces messages a été menée après un reportage de l'émission Newsnight de la BBC, diffusé en octobre de l'année dernière, précise le communiqué, ajoutant que la première arrestation a eu lieu dans les heures qui ont suivi la transmission des allégations à la police métropolitaine.

Par ailleurs, le communiqué précise que les six officiers à la retraite ont tous servi au sein du groupe de protection diplomatique, aujourd'hui connu sous le nom de commandement de la protection parlementaire et diplomatique (Parliamentary and Diplomatic Protection Command).

"Dès que nous avons eu connaissance de ces allégations, nous avons ouvert notre enquête. Je suis heureux qu'à la suite du travail déterminé des officiers, nous ayons pu engager ces poursuites", a déclaré James Harman, qui dirige le commandement de la police métropolitaine chargé de la lutte contre la corruption et les abus.

Les officiers de police concernés comparaîtront devant un tribunal le 7 septembre.