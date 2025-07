Le "Global Wealth Report", rapport annuel de la banque suisse UBS publié mardi, a dénombré en 2022 plus de 2,8 millions de personnes en France dont le patrimoine immobilier et financier dépasse un million de dollars. Un chiffre en légère hausse par rapport à l'année dernière, avec 25.000 millionnaires supplémentaires.

Le rapport d'UBS place ainsi la France en troisième position derrière les Etats-Unis (22,7 millions de millionnaires) et la Chine continentale (6,2 millions) et devant le Japon (2,7 millions), l'Allemagne (2,6 millions) et le Royaume-Uni (2,5 millions).

Au nombre de 400.000 en 2000, les millionnaires français pourraient être plus de 4 millions en 2027, d'après ce rapport.

L'opposition de gauche s'est emparée de ces chiffres pour réactiver ses attaques contre Emmanuel Macron, accusé d'avoir aggravé les inégalités depuis son accession au pouvoir en 2017. Le président français est notamment critiqué pour avoir supprimé un impôt sur la fortune au début de son premier mandat.

"Les millionnaires français peuvent dire merci aux cadeaux fiscaux de Macron", a commenté sur X (ex-Twitter) la cheffe de file de La France insoumise (gauche radicale) au Parlement européen, Manon Aubry.

Le chef du Parti socialiste Olivier Faure s'est lui concentré sur une autre donnée du rapport: les 3.890 "ultra-riches" français, qui disposent d'un patrimoine supérieur à 50 millions de dollars. "Qui sont les spoliés ?", a-t-il dénoncé, opposant ces grandes fortunes aux 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté.

D'autres, comme l'écologiste Sandrine Rousseau, ont raillé l'image d'"enfer fiscal" régulièrement accolée à la France, pour mieux pointer du doigt la politique économique et fiscale du président de la République. "Elle est là l'américanisation de la France imposée à marche forcée par Emmanuel Macron", a-t-elle estimé.