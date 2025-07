L'Union turco-islamique pour les affaires religieuses (DITIB) a rapporté, mercredi, que les partisans de l'organisation terroriste ont, tôt le matin, vandalisé les murs de la mosquée affiliée à celle-ci.

Le responsable de la mosquée, Mehmet Zengin, a déclaré que leurs mosquées avaient déjà subi des des attaques similaires.

"Nous sommes tous inquiets et en colère. Nous ne permettrons pas que l'environnement de paix et de sécurité dans la ville soit altéré de cette manière. Nous espérons que le ou les auteurs de cet acte seront retrouvés et traduits en justice", a-t-il expliqué avec une grande tristesse.

Déclarant avoir effacé ce qui a été gravé, Zengin a indiqué que la police a été informée de la situation.