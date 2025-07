Un Palestinien a été abattu par l'armée israélienne dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la santé.

Le ministère a déclaré jeudi que l'homme âgé de 32 ans avait été tué "d'une balle dans la tête, la poitrine et l'abdomen, lors de l'agression israélienne sur Jénine ce matin".

Des témoins ont déclaré à Anadolu que les forces israéliennes avaient pris d'assaut Jénine à l’aide d’ un grand nombre de véhicules militaires et de bulldozers.

Des affrontements ont éclaté entre des dizaines de Palestiniens et les forces israéliennes, au cours desquels des coups de feu ont été entendus.

Deux civils palestiniens ont également été arrêtés, selon des témoins.

Israël démolit une école palestinienne

Les autorités israéliennes ont démoli l'école Ein Samia, située à l'est de Ramallah, qui fournit des services éducatifs à un certain nombre d'étudiants de la communauté bédouine, selon un communiqué du ministère de l’Education.

Le ministère a condamné l'opération, déclarant qu'elle "intervient à l'approche du début de la nouvelle année scolaire, ce qui signifie que les élèves de cette communauté bédouine sont privés de leur droit à l'éducation".

L'école, qui se trouve dans la zone C, représentant 61 % de la Cisjordanie, qui est sous le contrôle sécuritaire et administratif d'Israël, a été créée avant le début de la dernière année scolaire, avec le soutien de l'Europe.

Les autorités israéliennes interdisent la construction ou la récupération des terres dans la zone C, sans permis, qui sont presque impossibles à obtenir, selon les Palestiniens et d’après les rapports internationaux sur les droits de l'homme.

En vertu des accords d'Oslo de 1995 entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine, la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, a été divisée en trois zones : A, B et C, la zone A représentant 18 % de la superficie totale de la Cisjordanie.

Alors que la zone A est contrôlée par l'Autorité palestinienne en termes de sécurité et d'administration, la zone B représentant 21 % du territoire est soumise à l'administration civile palestinienne et au contrôle de sécurité israélien.

La zone C, qui représente 61 % de la Cisjordanie, est sous le contrôle civil et sécuritaire d'Israël.

La violence en Cisjordanie s'est aggravée au cours des 15 derniers mois en raison de l'intensification des raids israéliens, des attaques de colons juifs contre des villages palestiniens et des attentats palestiniens dans les rues.

Selon un décompte des Nations unies, au moins 196 Palestiniens et 24 Israéliens ont été tués dans des hostilités depuis janvier. Les Palestiniens jouissent d'une autonomie limitée en Cisjordanie, l'un des territoires occupés par Israël lors de la guerre israélo-arabe de 1967.

Israël y soumet des millions de Palestiniens à un régime militaire et a continué à construire des colonies, considérées par la plupart des pays comme illégales.

Les négociations de paix menées sous l'égide des États-Unis en vue d'établir un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est ont échoué en 2014 et ne montrent aucun signe de reprise.